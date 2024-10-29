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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 09:35

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Generic Bodycon Kadife Etek

Generic Bodycon Kadife Etek

Mini boydaki kadife etek çok şık. Siyah renkli eteği tişörtler ya da gömleklerle kombinleyebilirsiniz. 4 ayrı rengi olan kadife eteği gören herkes bayılacak. 

493 TL olan eteğin midi boyu Temu'da 527 TL.

Generic Bodycon Kadife Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sevimli Yengeç Oyuncak Anahtarlık

Sevimli Yengeç Oyuncak Anahtarlık

Anahtarlığa ihtiyacınız varsa bu ürüne bakabilirsiniz. Yengeç anahtarlık örme. Çocukların ya da yetişkinlerin kullanmasına uygun anahtarlık her yere asılabiliyor. Anahtar olmadan bile süs olarak kullanabileceğiniz yengeç süsünü sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz.

Aşırı tatlı bir anahtarlık olmuş. Bence bu yengecin tek görevi anahtarlık olmamalı, kedim de ben kadar beğendi ve oyuncak olarak gözüne kestirdi. Bir tane de ona alıyorum :)

68 TL olan anahtarlık Temu'da 91 TL.

Sevimli Yengeç Oyuncak Anahtarlık

AMAZON

Desenli Yüksek Bel Tayt

Desenli Yüksek Bel Tayt

Spor ya da günlük kullanım için ideal bir tayt arıyorsanız bu modele hemen bakın deriz. Renkli yapısıyla çok tatlı duran tayt bele tam oturuyor ve esnek kumaşı sayesinde size rahatlık sağlıyor. Toparlayıcı özelliği de olan tayt yumuşak ve nefes alabilen kumaştan üretilmiş.

119 TL olan tayt Temu'da 314 TL.

Desenli Yüksek Bel Tayt

AMAZON

Koton Tişört

Koton Tişört

Tweety ve Sylvester baskılı tişörtün hem önünde hem arkasında baskı var. Lisanslı tişört bisiklet yaka. Pamuklu yapısıyla da oldukça rahat. Koton tişört, yaz için her gardıropta olması gereken bir parça. 

199 TL olan tişörte benzer bir tişört Temu'da 283 TL.

Koton Tişört

AMAZON

Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Wellsoft Battaniye

Antrasit battaniye çok rahat ve yumuşacık. 170x230 cm olan battaniyeyi yatakta ya da koltukta kullanabilirsiniz. Peluş olduğu için paylaşılamayacak battaniye ile televizyon izlemek bir başka keyifli.

419 TL olan battaniye Temu'da 1.079 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Voarge Çocuk Sırt Çantası

Voarge Çocuk Sırt Çantası

Çocuklar için tasarlanan bu çanta aslan şeklinde. Küçük çocukların severek takacağı çanta okul için ideal. Kaliteli malzemeden üretilen çantanın omuz askıları çocuğunuzu hiç rahatsız etmiyor.

272 TL olan sırt çantası Temu'da 383 TL.

Voarge Çocuk Sırt Çantası

AMAZON

Letuwj Şal Pelerin Kazak

Letuwj Şal Pelerin Kazak

Sonbahar ve kış için ideal kazaklardan olan bu pelerin kazak yüksek yaka. Sizi hiç üşütmeyecek kazak şık bir parça. Soğuğa dayanıklı kazak rahatlığıyla da ön planda.

583 TL olan kazak Temu'da 600 TL.

Letuwj Şal Pelerin Kazak

AMAZON

Lukitus Polar Pijama Takımı

Lukitus Polar Pijama Takımı

Yılbaşı temalı takım polar. Bu sayede kışın hiç üşümeyeceksiniz. Kırmızı rengiyle çok güzel takım makinede yıkanabiliyor. Üzerinde geyik deseni olan pijama takımını sevdikleriniz için hediye olarak alabilirsiniz.

399 TL olan takımın benzeri Temu'da 450 TL.

Lukitus Polar Pijama Takımı

AMAZON

Erkek Motosiklet Eldivenleri

Erkek Motosiklet Eldivenleri

Motor kullananların alması gereken eldivenler çok kullanışlı. Kaymaz yapısı olan eldivenlere motor sürerken ihtiyacınız olacak. Tarzınızı yansıtacak eldivenleri çok beğeneceğiniz kesin.

324 TL olan eldivenler Temu'da 550 TL.

Erkek Motosiklet Eldivenleri

AMAZON

Cadılar Bayramı Halısı

Cadılar Bayramı Halısı

Bal kabaklı bu halı çok farklı bir model. 40x60 cm boyutlarındaki halının kaymaz tabanı var. Desenleriyle kaliteli bu halıyı gören herkes bayılacak. Yumuşacık yapısıyla çok hoşunuza gideceği kesin!

483 TL olan halı Temu'da 928 TL.

Cadılar Bayramı Halısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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