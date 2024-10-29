Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Antrasit battaniye çok rahat ve yumuşacık. 170x230 cm olan battaniyeyi yatakta ya da koltukta kullanabilirsiniz. Peluş olduğu için paylaşılamayacak battaniye ile televizyon izlemek bir başka keyifli.

419 TL olan battaniye Temu'da 1.079 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

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