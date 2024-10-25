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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 11:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Siyah At Kanvas Tablo

Siyah At Kanvas Tablo

20x30 cm tabloyu salonda ya da odalarda kullanmanız mümkün. %100 pamuk tuvallerdeki baskılar yüksek çözünürlüklü. Çizilmeye ve solmaya karşı dayanıklı tablo odalarınıza çok yakışacak.

389 TL olan tablo Temu'da 467 TL.

Siyah At Kanvas Tablo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Püsküllü Atkı

DeFacto Kadın Püsküllü Atkı

Püsküllü atkı kış için gerekli. Gri rengiyle her kombine uyan püsküllü atkı dolabınızda olmalı. Konforlu atkıyı günlük olarak kullanabilirsiniz. 

126 TL olan atkı Temu'da 173 TL.

DeFacto Kadın Püsküllü Atkı

AMAZON

3'lü Bej Çekmece İçi Düzenleyici Organizer Set

3'lü Bej Çekmece İçi Düzenleyici Organizer Set

3 tane gelen çekmece içi düzenleyici ile çekmeceleriniz artık çok daha derli toplu olacak. Çok amaçlı bu set iç çamaşırları için kullanılabiliyor. 3 tane olduğu için düzeni daha rahat sağlıyorsunuz.

148 TL olan organizer setin benzeri Temu'da 149 TL.

3'lü Bej Çekmece İçi Düzenleyici Organizer Set

AMAZON

Auxa Bağcıklı Kadın Spor Ayakkabı

Auxa Bağcıklı Kadın Spor Ayakkabı

Spor ayakkabı arıyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Bağcıklı ayakkabı çok renkli. Farklı renkli yapısıyla her kombine uyum sağlıyor. 4 cm topuğu olan spor ayakkabı rahatlığıyla çok hoşunuza gidecek.

359 TL olan ayakkabıya benzer bir model Temu'da 518 TL.

Auxa Bağcıklı Kadın Spor Ayakkabı

AMAZON

Kuzey Şemsiye

Kuzey Şemsiye

Yarı otomatik şemsiyenin 8 telli yapısı var. Katlanabilen şemsiye ile işiniz bittiğinde katlayarak saklayabiliyorsunuz. Paslanmaz çelik telleri ile uzun süre dayanıklı. Açık hali 100 cm olan şemsiye kapalıyken 30 cm oluyor. 

289 TL olan şemsiye Temu'da 345 TL.

Kuzey Şemsiye

AMAZON
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Siyah Kedi Tuvalet Kumu Matı

Siyah Kedi Tuvalet Kumu Matı

Kedilerin tuvaletinin önüne koymak için alabileceğiniz paspas sayesinde etrafa kumlar saçılmıyor. 60x42 cm olan kum matı çift katlı. Bu sayede su geçirmiyor. İçinde biriken kumları kolayca temizlemek mümkün.

99 TL olan paspas Temu'da 188 TL.

Siyah Kedi Tuvalet Kumu Matı

AMAZON

CottonChief Eşofman Takımı

CottonChief Eşofman Takımı

Kapüşonlu üstü ve lastik paçalı altı olan takım çok şık. Üzerinde tatlı bir baskısı olan takımı evde ya da dışarıda giyebilirsiniz. Spor yapmak için de uygun takım hem rahat hem şık. 

454 TL olan takımın benzeri Temu'da 515 TL.

CottonChief Eşofman Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

JACK & JONES Kadın Dream Body Tişört

JACK & JONES Kadın Dream Body Tişört

Body tişört her dolapta olmalı. Sıfır kol body, pantolonlarla uyumlu. Eteklerle de kombin yapılabilen body tişörtün rengi de çok güzel.

Güzel durdu. Kotlarla deneyeceğim. Bir tek bu oldu aldıklarımdan.

380 TL olan body tişörtün uzun kollusu Temu'da 428 TL.

JACK & JONES Kadın Dream Body Tişört

AMAZON

Kadın Füme Renk Bol Paça Jean

Kadın Füme Renk Bol Paça Jean

Geniş paçalı pantolonlar sizin tarzınızsa bu jeani inceleyebilirsiniz. Siyah kotlardan olan pantolon kırmızı üstlerle kombin yapınca çok güzel oluyor. Kışın botlarla da kombin yapabileceğiniz jean dolabınızın favori pantolonu olacak.

424 TL olan pantolon Temu'da 578 TL.

Kadın Füme Renk Bol Paça Jean

AMAZON

DeFacto Kadın Slogan Baskılı Tişört

DeFacto Kadın Slogan Baskılı Tişört

Bisiklet yaka tişört kısa kollu bir model. Relax Fit yapısı olan tişörtün önünde yazı baskısı var. %53 pamuk olan tişört günlük olarak giyebilir. 

Rahat, şık ve geniş bir kıyafet.

108 TL olan tişört Temu'da 136 TL.

DeFacto Kadın Slogan Baskılı Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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