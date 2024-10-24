Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çok gözlü çanta ile seyahat etmek kolaylaşıyor. Günlük kullanılabilen çantayı uzun seyahatlerde de kullanmak mümkün. Bu çanta ayrıca su geçirmez. 1 ana bölmesi, 1 ön bölmesi, 1 fermuarlı ön gözü, 1 fermuarlı ön cebi ve suluk için yan gözü bulunuyor.

389 TL olan çantanın benzeri Temu'da 708 TL.

Orijinal Unisex Sırt Çantası

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