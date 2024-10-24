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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 17:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Uusollecy Kazak

Uusollecy Kazak

Kapüşonlu kazak uzun kollu. Kırmızı, gri ve turuncu renk blokları olan kazak sonbahar ve ilkbahar için ideal. Kot pantolonla çok yakışacak kazağı beğenerek giyeceksiniz.

416 TL olan kazağın Temu'da benzeri 666 TL.

Uusollecy Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

RUBYSTARS Natural Salopet Tulum

RUBYSTARS Natural Salopet Tulum

Rahat kesim bu salopet tulum %100 pamuk. 4 mevsim giyebileceğiniz tulum keten görünümlü. Oldukça rahat tulumu içine gömlek ya da ince kazakla kombin yapabilirsiniz.

699 TL olan tulum Temu'da 856 TL.

RUBYSTARS Natural Salopet Tulum

AMAZON

DeFacto Relax Fit Kazak

DeFacto Relax Fit Kazak

Bisiklet yaka kazak beyaz rengiyle çok şık. Uzun kollu kazak eteklerle ve pantolonlarla yakışıyor. Serin havalarda sizi sıcacık tutacak kazak dolabınızda olmalı.

Söz konusu ürünü, anneme satın aldım. Beden olarak tam geldi ve oldukça da güzel bir kazak. Tavsiye ederim.

223 TL olan kazak Temu'da 351 TL.

DeFacto Relax Fit Kazak

AMAZON

Kanvas Omuz Çantası

Kanvas Omuz Çantası

Çok cepli çanta oldukça kullanışlı. Çantanın 4 ayrı rengi var. Günlük işleriniz için rahat çanta kombinlerinize de çok yakışacak. Çantanın 2 cebi bulunuyor. Ön cebine en çok kullandığınız eşyayı koyabilirsiniz, çünkü kolayca ulaşmak mümkün.

231 TL olan çanta Temu'da 459 TL.

Kanvas Omuz Çantası

AMAZON

Levi's 501 Skinny Jean Pantolon

Levi's 501 Skinny Jean Pantolon

Skinny jean pantolon herkese lazım. Siyah rengiyle çok kullanışlı pantolon Levi's kalitesinde. %99 pamuk olan pantolonun klasik düz paça kesimi var. 

889 TL olan pantolon Temu'da 930 TL.

Levi's 501 Skinny Jean Pantolon

AMAZON
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ALYA UNDERWEAR Premium Kadın İç Çamaşırı

ALYA UNDERWEAR Premium Kadın İç Çamaşırı

Çok satanlarda 1. sırada yer alan külotlar 5'li şekilde geliyor. Standart külotlar organik pamuklu. Nefes alabilir kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Makinede yıkanabilen külotlar siyah, beyaz ve ten renginde geliyor.

194 TL olan paket iç çamaşırı Temu'da 317 TL.

ALYA UNDERWEAR Premium Kadın İç Çamaşırı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Mio Gusto Gail Kadın Günlük Oxford Ayakkabı

Mio Gusto Gail Kadın Günlük Oxford Ayakkabı

Ten rengi ayakkabı her kombine uyuyor. Kalın tabanlı ayakkabı günlük kullanım için ideal. Ayaklarınızı rahat ettirecek ayakkabıyı nereden aldığınızı herkes soracak!

1.054 TL olan ayakkabı Temu'da 1.079 TL.

Mio Gusto Gail Kadın Günlük Oxford Ayakkabı

AMAZON

Kadın Ekoseli Etek

Kadın Ekoseli Etek

Ekoseli etekler kışın çok güzel oluyor. Sonbaharda da giyebileceğiniz eteği bodyler, kazaklar ya da gömleklerle kombinlemek mümkün. 5 ayrı rengi olan etekle çok şık olacağınız kesin.

538 TL olan etek Temu'da 664 TL.

Kadın Ekoseli Etek

AMAZON

Mack Vivid MCC-6003 Korumalı Laptop Kılıfı

Mack Vivid MCC-6003 Korumalı Laptop Kılıfı

Su itici özelliği olan laptop kılıfı Macbook Air için kullanılabiliyor. Lacivert rengiyle şık kılıf 13,3-14,1 inç bilgisayarlar için ideal. Dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretilen kılıf bilgisayarınızı çok iyi koruyor.

177 TL olan kılıf Temu'da 189 TL.

Mack Vivid MCC-6003 Korumalı Laptop Kılıfı

AMAZON

Orijinal Unisex Sırt Çantası

Orijinal Unisex Sırt Çantası

Çok gözlü çanta ile seyahat etmek kolaylaşıyor. Günlük kullanılabilen çantayı uzun seyahatlerde de kullanmak mümkün. Bu çanta ayrıca su geçirmez. 1 ana bölmesi, 1 ön bölmesi, 1 fermuarlı ön gözü, 1 fermuarlı ön cebi ve suluk için yan gözü bulunuyor. 

389 TL olan çantanın benzeri Temu'da 708 TL.

Orijinal Unisex Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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