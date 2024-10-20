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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 11:54

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Janisramone Balon Kollu Hırka

Janisramone Balon Kollu Hırka

Bu hırka kış için ideal hırkalardan. Kalın olduğu için soğuk günlerde en çok giyeceğiniz hırka olacak. Birçok rengi olan hırka gardırobunuzda yer almalı.

670 TL olan hırkanın benzeri Temu'da 768 TL.

janisramone Balon Kollu Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Düğmeli Yüksek Bel Tayt Pantolon

Düğmeli Yüksek Bel Tayt Pantolon

Tayt pantolonlar çok rahat. Düğmeli model bu tayt yüksek bel. Siyah rengiyle çok kullanışlı taytı croplar ya da tişörtlerle kombinleyebilirsiniz.

299 TL olan taytın benzeri Temu'da 516 TL.

Düğmeli Yüksek Bel Tayt Pantolon

AMAZON

Tek Düğme Kolları Katlamalı Blazer Ceket

Tek Düğme Kolları Katlamalı Blazer Ceket

Blazer ceketler her dolapta olmalı. Tek düğmeli ceket çok şık bir model. Kolları katlamalı ceket siyah rengiyle her şeye uyuyor. 

506 TL olan ceketin benzer modeli Temu'da 547 TL.

Tek Düğme Kolları Katlamalı Blazer Ceket

AMAZON

Kadın Derin V Yaka Tulum Seti Tulum

Kadın Derin V Yaka Tulum Seti Tulum

Derin V yakalı tulumu günlük giyebileceğiniz gibi özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Abiye bir tulum olarak alabileceğiniz tulumu istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz.

320 TL olan tulumun farklı modeli Temu'da 674 TL.

Kolsuz İpli Kemerli Belli Uzun Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

VACNITE Seyahat Uyku Tulumu

VACNITE Seyahat Uyku Tulumu

Kamp yapmayı seven biriyseniz bu uyku tulumunu almanız gerek. 220x90 cm boyutlarındaki uyku tulumu ultra hafif. Nefes alabilir uyku tulumu ile yatağınızda yatar gibi uyuyacaksınız.

333 TL olan uyku tulumu Temu'da 443 TL.

VACNITE Seyahat Uyku Tulumu

AMAZON
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EMME Sherpa Battaniye

EMME Sherpa Battaniye

Kışın battaniye kullanımı şart. Kalın ve zarif bu battaniyeyi ister koltuk battaniyesi ister yatağınız için kullanabilirsiniz. Yumuşacık formu olan battaniye 150x200 cm. 

478 TL olan battaniye Temu'da 623 TL.

EMME Sherpa Battaniye

AMAZON

LYEAA Kadın Saf Örgülü Postacı Çantası

LYEAA Kadın Saf Örgülü Postacı Çantası

Günlük olarak kullanılabilen postacı çantası hasır model. Üzerinde kiraz olan çanta kombininizin star parçası olacak. Örgü olduğu için çok şık bir çanta.

196 TL olan çantanın benzeri Temu'da 233 TL.

LYEAA Kadın Örgülü Postacı Çantası

AMAZON

Kadın Pijama Takımı

Kadın Pijama Takımı

Gömlek üstü olan pijama takım çok şık bir model. Kaliteli pijama takımı lacivert renginde. Düğmeleri kırmızı olan takımı çok beğeneceğinize eminiz. Evde de şık olmak isteyenler bu takımı tercih edebilir.

279 TL olan takım Temu'da 435 TL.

Kadın Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bosphorus Seramik Diş Fırçalık

Bosphorus Seramik Diş Fırçalık

Diş fırçalarını koymak için bu ürün ideal. Oval çizgili modeli olan diş fırçalık seramik. Banyolara koyulabilecek fırçalığa istediğiniz başka eşyaları da koymanız mümkün.

157.10 TL olan diş fırçalık Temu'da 157.49 TL.

Bosphorus Seramik Diş Fırçalık

AMAZON

Barbekü Izgara Sepeti

Barbekü Izgara Sepeti

Paslanmaz çelik ızgara sepeti ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Izgara yaparken en büyük yardımcınız olacak ızgara sepeti ile mangalda et, balık ve istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz.

256 TL olan ızgara sepeti Temu'da 276 TL. 

Barbekü Izgara Sepeti

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