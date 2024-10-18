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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:27

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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FUSTY Döner Şelale Musluk Başlığı

FUSTY Döner Şelale Musluk Başlığı

360 derece dönen musluk başlığı şelale tip su akıtıyor. 4 fonksiyonu olan musluk başlığı mutfakta çok işe yarıyor. Kolayca kurabileceğiniz musluk başlığını mevcut başlığınıza kolayca monte edebiliyorsunuz. 

199 TL olan musluk başlığı Temu'da 210 TL.

FUSTY Döner Şelale Musluk Başlığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DRECAGE Yağmur Botu

DRECAGE Yağmur Botu

Dinazor şekilli bu yağmur botu çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. Su geçirmez yapısı onu mükemmel botlardan biri yapıyor. Çekme ipli yağmur botunu bileğe göre ayarlamanız mümkün.

Ürün kızımın kreşteki bahçe ve orman faaliyetlerinde kullanması için aldım. Ürün kaliteli duruyor ve beğendik. 6 günde hızlı bir şekilde teslim aldık. Bedeni için normalde neyse o şekilde alınmasını tavsiye ediyorum.

169 TL olan bot Temu'da 239 TL.

DRECAGE Yağmur Botu

AMAZON

DeFacto Baggy Gabardin Pantolon

DeFacto Baggy Gabardin Pantolon

%100 pamuk pantolon çok şık duruyor. Kahve tonuyla her dolapta olması gereken pantolonu krem ya da bej üstlerle kombinleyebilirsiniz. Şık pantolonu günlük kullanmak mümkün.

470 TL olan pantolon Temu'da 622 TL.

DeFacto Baggy Gabardin Pantolon

AMAZON

HUIOP Kedi Tüneli

HUIOP Kedi Tüneli

Kediler tünele bayılıyor. Bu tünel tam kediler için. Kedilerin kendi kendine oynamasını sağlayan bu tünel oldukça dayanıklı.

564 TL olan tünel Temu'da 609 TL.

HUIOP Kedi Tüneli

AMAZON

Taç Granit Tava

Taç Granit Tava

22 cm boyutundaki tavanın malzemesi granit. Kırmızı renkli tava yapışmaz yapısıyla çok kullanışlı. Mutfakta yemek yapmayı kolaylaştıran tava her eve lazım. 

368 TL olan tava Temu'da 510 TL.

Taç Granit Tava

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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DAXTORS Kar Botu

DAXTORS Kar Botu

Su geçirmez kar botu kış için ideal. Kahverengi bot siyah ya da krem kombinlerin altına yakışıyor. Bilekte biten bot kısa bot modellerden. İçi kürklü bot ayaklarınızı sıcacık tutacak.

307 TL olan bot Temu'da 353 TL.

DAXTORS Kar Botu

AMAZON

Voarge Çocuk Sırt Çantası

Voarge Çocuk Sırt Çantası

Çocuklar için üretilen sırt çantasını 1-5 yaş arasındaki çocuklar kullanabiliyor. Üzerinde aslan şekli olan çantaya çocuklar bayılacak. Okula giderken kullanabilecekleri çanta peluş.

272 TL olan çantanın benzeri Temu'da 279 TL.

Voarge Çocuk Sırt Çantası

AMAZON

Microcase Unisex Fitness ve Spor Çantası

Microcase Unisex Fitness ve Spor Çantası

Siyah çantayı seyahatler ya da spor için kullanabilirsiniz. Geniş hacimli çanta herkese lazım. Suni deri çanta hem elde tutulabiliyor hem de omza asılabiliyor. 2 gözü olan çantanın çok işinize yarayacağı kesin!

280 TL olan çantanın benzeri Temu'da 333 TL.

Microcase Unisex Fitness ve Spor Çantası

AMAZON

Kedi Baskılı Kırmızı Tişört

Kedi Baskılı Kırmızı Tişört

Kedileri seviyorsanız bu tişörte bayılacağınız kesin. Slim Fit kesim tişört %100 pamuk. Bisiklet yaka tişört kotlara çok yakışıyor. Etek ya da pantolonlarla kombinleyebileceğiniz tişörtü hemen sepete atın deriz!

161 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 293 TL.

Kedi Baskılı Kırmızı Tişört

AMAZON

Dede Mila'nın 2 Katlı Rüyası

Dede Mila'nın 2 Katlı Rüyası

3 yaş üstü çocuklar için uygun 2 katlı eve çocuklar bayılıyor. Mila'nın evi ile çocuklar saatlerce oynuyor. Üst katta yatak odası ve alt katta mutfak olan evin merdivenleri de var. 

425 TL olan evin benzeri Temu'da 1.079 TL.

Dede Mila'nın 2 Katlı Rüyası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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