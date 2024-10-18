Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

3 yaş üstü çocuklar için uygun 2 katlı eve çocuklar bayılıyor. Mila'nın evi ile çocuklar saatlerce oynuyor. Üst katta yatak odası ve alt katta mutfak olan evin merdivenleri de var.

425 TL olan evin benzeri Temu'da 1.079 TL.

Dede Mila'nın 2 Katlı Rüyası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.