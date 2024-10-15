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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 15:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kolej Baskılı Tişört

Kolej Baskılı Tişört

Bisiklet yaka tişört kısa kollu. Yazın rahat rahat kombinleyebileceğiniz tişört baskılı bir model. Şortla ya da pantolonla kombinleyebileceğiniz tişörtün rengi çok güzel.

Beğendim bir beden küçük de olurmuş aslında.

111 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 209 TL.

Kolej Baskılı Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Mistaha 9015 Kuvars Saat

Mistaha 9015 Kuvars Saat

Su geçirmez saat zarif bir duruşa sahip. Kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak aksesuar saatin size çok yakışacağı kesin! Altın renkli saat her kombine çok yakışıyor.

552 TL olan saatin benzeri Temu'da 547 TL.

Mistaha 9015 Kuvars Saat

AMAZON

Anjetan Eşarp

Anjetan Eşarp

Fular olarak eşarp kullanıyorsanız bu modeli beğenebilirsiniz. 20x25x50 cm boyutlarındaki eşarp suni ipekten yapılmış. İş ya da özel davetler için tercih edebileceğiniz eşarp renkleriyle çok şık duruyor.

268 TL olan eşarp Temu'da 401 TL.

Anjetan Eşarp

AMAZON

AIYAAIYA 3D Karikatür Airpods Silikon Kılıf

AIYAAIYA 3D Karikatür Airpods Silikon Kılıf

Airpods kılıfı arıyorsanız bu kılıfa bakabilirsiniz. Silikon kılıf sevebileceğiniz animasyon şeklinde. Ben öyle düz renk kılıfları sevmem, eğlenceli kılıf isterim diyorsanız bu kılıfa bakabilirsiniz.

Çok iyi ve şık duruyor gayet de sağlam.

233 TL olan kılıf Temu'da 278 TL.

AIYAAIYA 3D Karikatür Airpods Silikon Kılıf

AMAZON

DeFacto Erkek Bebek Eşofman Takımı

DeFacto Erkek Bebek Eşofman Takımı

Eşofman takımı 2'li şekilde geliyor. Kapüşonlu üstü ve lastikli altı ile rahat takıma bebekleriniz bayılacak. Rengi de çok güzel olan takım %77 pamuk. Çocuğunuz ona çok yakışacak takım ile rahatça hareket edebilecek.

559 TL olan eşofman takımı Temu'da 600 TL.

DeFacto Erkek Bebek Eşofman Takımı

AMAZON
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MeeQee Kadın Spor Sütyeni

MeeQee Kadın Spor Sütyeni

Dikişsiz sütyen çok rahat. Yumuşak yapısı ile sizi rahat ettireceği kesin. Çıkarılabilir pedleri var. O yüzden ister pedli ister pedsiz kullanabiliyorsunuz.

177 TL olan sütyen Temu'da 206 TL.

MeeQee Kadın Spor Sütyeni

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

jingyuKJ Peluş Kabarık Tote Çanta

jingyuKJ Peluş Kabarık Tote Çanta

Büyük kapasiteli çanta peluş model. Üzerinde çiçekler olan çantaya birçok şey sığıyor. Farklı bir çantanız olsun istiyorsanız bu çantaya bakabilirsiniz. Günlük eşyalarınızın rahat rahat sığdığı çanta tarzınızı tamamlayacak.

359 TL olan çantanın Temu'da farklı modeli 701 TL.

jingyuKJ Peluş Kabarık Tote Çanta

AMAZON

MK MATT KEELY Bebek Çift Ponponlu Şapka

MK MATT KEELY Bebek Çift Ponponlu Şapka

Kışın çocuklarınız için tatlı bir şapka arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 6 ay-4 yaş arası çocuklara uygun model örgü bir şapka. 2 tane ponponu olan şapka ile bebeğiniz çok tatlı görünecek.

152 TL olan şapka Temu'da 162 TL.

MK MATT KEELY Bebek Çift Ponponlu Şapka

AMAZON

Dijital Baskılı Kırlent

Dijital Baskılı Kırlent

Dijital baskılı kırlentin üzerinde doğa ve geometrik desenler var. Soft renkli yastık oturma alanınız için uygun. Koltuklarınıza çok yakışacak kırlent evinize tarz katacak. 

99 TL olan kırlentin benzeri Temu'da 135 TL.

Dijital Baskılı Kırlent

AMAZON

Miorre Bayan Saten Şortlu Pijama Takımı

Miorre Bayan Saten Şortlu Pijama Takımı

Şortlu takım saten kumaştan. Yaz için ideal takımlardan olan takımın beyaz dışında birkaç rengi daha var. Gömlek üstü ve şortuyla şık bir takım olan pijama takımını beğendiyseniz kaçırmayın deriz!

399 TL olan takımın Temu fiyatı ise 455 TL.

Miorre Bayan Saten Şortlu Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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