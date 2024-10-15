Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bisiklet yaka tişört kısa kollu. Yazın rahat rahat kombinleyebileceğiniz tişört baskılı bir model. Şortla ya da pantolonla kombinleyebileceğiniz tişörtün rengi çok güzel.

Beğendim bir beden küçük de olurmuş aslında.

111 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 209 TL.

Kolej Baskılı Tişört

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