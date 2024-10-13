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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 16:02

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Masaüstü Dokunmatik Makyaj Aynası

Masaüstü Dokunmatik Makyaj Aynası

Dokunmatik ayna masaüstü model. Makyaj aynası olarak kullanabileceğiniz ayna LED ışıklı. Dikdörtgen ayna pembe renkli. Şarjlı aynanın şarjı uzun süre gidiyor.

189 TL olan ayna Temu'da 394 TL.

Masaüstü Dokunmatik Makyaj Aynası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Regular Kaban

DeFacto Regular Kaban

Su itici özelliği olan kabanın kemeri de var. Astarsız kaşe kaban kış için ideal kabanlardan. Şıklığı ve konforu bir arada sunan kaban soğuk havalarda stilinizi tamamlıyor. Gardırobunuzun en sevdiğiniz parçası olacak kabanı kış boyu giyebileceksiniz.

999 TL olan kaban Temu'da 1.079 TL.

DeFacto Regular Kaban

AMAZON

DeFacto Slim Fit Jean Ceket

DeFacto Slim Fit Jean Ceket

Kot ceketler serin havalarda çok iyi oluyor. Slim Fit ceketin pelüş yakası var. Şık tarzınızı tamamlayacak ceketin cebi de var. Tişört ya da gömlekle kombinleyebileceğiniz ceket %100 pamuk.

650 TL olan ceket Temu'da 893 TL.

DeFacto Slim Fit Jean Ceket

AMAZON

Bisiklet Üçgen Çerçeve Çanta

Bisiklet Üçgen Çerçeve Çanta

Bisikletinize takmak için alacağınız çanta su geçirmez. Siyah mavi rengiyle şık çanta ile bisiklet sürerken eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yeriniz oluyor. Bisikletin gidonuna takıp yola çıkabileceğiniz çanta çok kullanışlı.

243 TL olan çanta Temu'da 653 TL.

Bisiklet Üçgen Çerçeve Çanta

AMAZON

Banyo Duş Perdesi

Banyo Duş Perdesi

Geyik desenli duş perdesi ile banyonuz çok daha şık görünecek. 180x200 cm perde tek kanat. C halka hediyesiyle gelen perde oldukça dayanıklı.

Baskısı gayet iyi. materyali ince değil, kat izleri geçsin diye buhar tutmak zorunda kaldım. ama banyomuza çok yakıştı. kargo da hızlı geldi.

419 TL olan duş perdesi Temu'da 443 TL.

Banyo Duş Perdesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Niva Profesyonel Saç Fırçası

Niva Profesyonel Saç Fırçası

Profesyonellerin kullandığı saç fırçası ile saçlarınızı istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Kayın ağacından yapılan saç fırçasının kılları doğal ve ısıya dayanıklı. 

59 TL olan fırça Temu'da 265 TL.

Niva Profesyonel Saç Fırçası

AMAZON

Cicilin Deniz Kızı Kuyruğu Battaniye

Cicilin Deniz Kızı Kuyruğu Battaniye

Herkes için uygun battaniye deniz kuyruğu şeklinde. Özellikle ayaklarınızı koruyan battaniye oldukça rahat. Giyilebilir battaniye 90x55 cm boyutlarında. Örgü battaniyeye bayılacaksınız.

524 TL olan battaniye Temu'da 766 TL. 

Cicilin Deniz Kızı Kuyruğu Battaniye

AMAZON

Tinyboy-hbq Yuvarlak Kilim

Tinyboy-hbq Yuvarlak Kilim

Kabarık kilim yuvarlak model. 100 cm çapı olan kilimi yatak odasından salona her yerde kullanabilirsiniz. Ev dekorunuzu tamamlayacak kilimin kaymaz tabanı var. 

537 TL olan kilim Temu'da 620 TL.

Tinyboy-hbq Yuvarlak Kilim

AMAZON

Kapşonlu Çocuk Montu

Kapşonlu Çocuk Montu

Kaliteli malzemeden yapılan mont oldukça dayanıklı. Rahat monta hem siz hem çocuğunuz bayılacak. Çocuğunuzu sıcak tutan mont aynı zamanda çok sevimli. Sonbahar ve kış için bu mont ideal.

856 TL olan mont Temu'da 996 TL.

Kapşonlu Çocuk Montu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Papuçcity Sprs Günlük Kadın Babet Ayakkabı

Papuçcity Sprs Günlük Kadın Babet Ayakkabı

Günlük olarak giyilebilecek ayakkabı yaz için gerekli. Babet ayakkabı rahat ve şık. Krem rengiyle çoğu kombine uyan ayakkabı anneler için de ideal bir hediye!

319 TL olan ayakkabı Temu'da 445 TL.

Papuçcity Sprs Günlük Kadın Babet Ayakkabı

AMAZON
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