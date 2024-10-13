Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kaliteli malzemeden yapılan mont oldukça dayanıklı. Rahat monta hem siz hem çocuğunuz bayılacak. Çocuğunuzu sıcak tutan mont aynı zamanda çok sevimli. Sonbahar ve kış için bu mont ideal.

856 TL olan mont Temu'da 996 TL.

Kapşonlu Çocuk Montu

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