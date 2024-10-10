Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

28 bölmesi olan saklama kutusu evde çok işinize yarayacak. Bu bölmelere takı, boncuk ya da küçük eşyalar koyabilirsiniz. Şeffaf olduğu için içindekileri rahatlıkla görebiliyorsunuz.

190 TL olan saklama kutusu Temu'da 233 TL.

HAOBIN Bölmeli Saklama Kutusu

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