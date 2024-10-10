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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 09:23

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Regular Fit Uzun Şişme Kışlık Mont

DeFacto Regular Fit Uzun Şişme Kışlık Mont

Dik yaka mont kapitone kumaştan üretilmiş. Cepleri olan mont kışın sizi sıcacık tutacak. Uzun model montun kalıbı çok rahat. Su itici kumaşı sayesinde yağmurda ve karda giyebileceksiniz.

547 TL olan montun siyahı Temu'da 1.079 TL.

DeFacto Regular Fit Uzun Şişme Kışlık Mont

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lovasy Kadın Saten Pijama

Lovasy Kadın Saten Pijama

Saten kumaşı seviyorsanız bu pijama takımını da seveceksiniz. Pembe renkli saten pijama hem çok şık hem çok rahat. Düğmeli model pijama iki parçadan oluşuyor.

340 TL olan saten pijama Temu'da 508 TL.

Lovasy Kadın Saten Pijama

AMAZON

GETBSTOOP Kadın Örgü Çanta

GETBSTOOP Kadın Örgü Çanta

Tığ işi çanta tote model. Üzerinde kiraz baskıları olan çanta omuzdan asılabiliyor. İstediğiniz yerde takabileceğiniz çantanın içi oldukça geniş. Bu sevimli çantayı gören herkes bayılacak.

449 TL olan çantanın benzeri Temu'da 738 TL.

GETBSTOOP Kadın Örgü Çanta

AMAZON

HAOBIN Bölmeli Saklama Kutusu

HAOBIN Bölmeli Saklama Kutusu

28 bölmesi olan saklama kutusu evde çok işinize yarayacak. Bu bölmelere takı, boncuk ya da küçük eşyalar koyabilirsiniz. Şeffaf olduğu için içindekileri rahatlıkla görebiliyorsunuz.

190 TL olan saklama kutusu Temu'da 233 TL. 

HAOBIN Bölmeli Saklama Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tonny Black Kadın Omuz Çantası

Tonny Black Kadın Omuz Çantası

Ayarlanabilir askısı olan omuz çantasının 2 bölmesi var. Fermuarlı çanta pembe rengiyle çok iddialı. Mini boy çantaya telefon, cüzdan gibi günlük ihtiyaç duyacağınız eşyalar sığıyor.

279 TL olan çantanın benzeri Temu'da 352 TL.

Tonny Black Kadın Omuz Çantası

AMAZON
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Winthome Büyük Boy Kapüşonlu Battaniye

Winthome Büyük Boy Kapüşonlu Battaniye

Giyilebilecek bir battaniye olsa ne güzel olurdu diye düşünüyorsanız bu battaniye tam sizlik. Kapüşonu da olan battaniye büyük boy. Kışın sizi sıcacık tutacak battaniye hem erkeklere hem kadınlara uygun.

500 TL olan battaniye Temu'da 679 TL.

Winthome Büyük Boy Kapüşonlu Battaniye

AMAZON

DeFacto Kadın 2'li Takım

DeFacto Kadın 2'li Takım

Bisiklet yaka üst ve bol paça alttan oluşan takım çok rahat. Kombinleme derdi olmayan takım çok tarz. Sade ve şık bir takım arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Kaliteli kumaşı olan takımı özel günlerde de giyebilirsiniz.

599 TL olan takım Temu'da 604 TL.

DeFacto Kadın 2'li Takım

AMAZON

TAÇ Bengü Derin Çelik Tencere

TAÇ Bengü Derin Çelik Tencere

18 cm'lik tencere çelik. Kaliteli çelik tencerede yaptığınız yemekler de çok güzel oluyor. Buhar delilikli cam kapağı olan tencere indüksiyon ve tüm ocaklarla uyumlu. 

634 TL olan tencere Temu'da 669 TL.

TAÇ Bengü Derin Çelik Tencere

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

The Mia Cam Su Şişesi

The Mia Cam Su Şişesi

600 ml'lik su şişesi borosilikat camdan üretilmiş. Bambu kapağı ile koruması var. İnce tasarımı taşınmasını kolaylaştırıyor. İçme suyu ya da meyve suyu için kullanabileceğiniz şişe en sevdiğiniz şişe olacak!

Prime Fırsatı olan su şişesi 143 TL, Temu'da ise 396 TL.

The Mia Cam Su Şişesi

AMAZON

Digithome Felted Keçe Örgülü Sepet

Digithome Felted Keçe Örgülü Sepet

Bu sepet oldukça şık. 45x26x26 cm boyutlarındaki sepetin ahşap sapları var. Gri rengiyle güzel duran sepet keçe kumaştan üretilmiş. Kolayca taşınabilen sepete istediğinizi koyabileceksiniz.

249 TL olan sepetin benzeri Temu'da 341 TL.

Digithome Felted Keçe Örgülü Sepet

AMAZON
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