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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 09:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Candora Baharat Kutusu

Candora Baharat Kutusu

Baharatlarınızı koymak için bir kutu arıyorsanız buna bakabilirsiniz. İçinde 6 tane kutu olan bu setteki kutular şeffaf olduğu için içini görebiliyorsunuz. Kapakları renkli bu kutular çok tatlı duruyor.

242 TL olan kutu Temu'da 270 TL.

Candora Baharat Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Madame Coco Quotidien Hazneli Rende

Madame Coco Quotidien Hazneli Rende

Haznesi olan rende ile mutfakta bir şeyleri rendelemek kolaylaşıyor. Rendeledikten sonra haznesinde biriktiği için etraf hiç pislenmiyor. Pratik şekilde rende yapmak için bu ürünü alın deriz!

161 TL olan rende Temu'da 395 TL.

Madame Coco Quotidien Hazneli Rende

AMAZON

Yuvarlak Alüminyum Tepsi

Yuvarlak Alüminyum Tepsi

34 cm tepsi her mutfağa lazım. Pişirme kabı olarak kullanabileceğiniz tepsi çok kullanışlı.

150 TL olan tepsinin 26 cm'lik olanı Temu'da 237 TL.

Yuvarlak Alüminyum Tepsi

AMAZON

Porsima ORG-75 Raf Ünitesi

Porsima ORG-75 Raf Ünitesi

5 katlı raf ünitesi ile evde size yer açılacak. Eşyalarınızı düzenleyecek raf ünitesini mutfakta ya da banyoda kullanabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı raf ünitesi tekerlekli.

Şimdilik sağlam ve işimi gördü.

334 TL olan raf ünitesi Temu'da 663 TL.

Porsima ORG-75 Raf Ünitesi

AMAZON

Büyük Boy Çelik Kase

Büyük Boy Çelik Kase

28 cm'lik paslanmaz çelik kaseyi yoğurma kabı olarak kullanabilirsiniz. Yoğurt mayalama için de kullanabileceğiniz kasenin hacmi 3 litre. Meyvelik ya da ekmeklik olarak da kullanabileceğiniz kasenin yüksekliği ise 7 cm.

338 TL olan çelik kase Temu'da 347 TL.

Büyük Boy Çelik Kase

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Weblonya Katlanır Bulaşık Rafı

Weblonya Katlanır Bulaşık Rafı

Katlanır bulaşık rafı ile yıkadığınız bulaşıkları hızlıca kurutabileceksiniz. Hem tabak hem bardak kurutma imkanı olan bulaşıklık rafı sayesinde evde işleriniz çok kolaylaşıyor.

149 TL olan bulaşıklık Temu'da 155 TL.

Weblonya Katlanır Bulaşık Rafı

AMAZON

Chealse Kadın Bot

Chealse Kadın Bot

Siyah bot tam kışa uygun. Kış boyunca ayağınızdan çıkarmayacağınız bu botlar kombinlere çok yakışıyor. Pantolon, etek ya da elbise ile yakışan bot ayak bileğinde bitiyor. 

799 TL olan bot Temu'da 806 TL.

Chealse Kadın Bot

AMAZON

Mallez El Kavrama Güçlendirici

Mallez El Kavrama Güçlendirici

10-60 kg arası ayarlanabilen egzersiz aleti ile kaslarınızı geliştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz güçlendiricinin ergonomik bir tutuşu var. 

Boş zamanlarda en iyi arkadaş..Herkese tavsiye ederim.

139 TL olan güçlendirici Temu'da 353 TL.

Mallez El Kavrama Güçlendirici

AMAZON

LSAIFATER Lazy Susan Döner Tabla

LSAIFATER Lazy Susan Döner Tabla

360 derece dönebilen tablaya istediğiniz baharatları ya da içecekleri koymak mümkün. İstediğiniz şekilde döndürüp içinden seçebileceğiniz tabla size tezgahta yer açacak.

329 TL olan döner tabla Temu'da 641 TL.

LSAIFATER Lazy Susan Döner Tabla

AMAZON

SLAH 32 inç Çöp Toplama Çubuğu

SLAH 32 inç Çöp Toplama Çubuğu

Çöpleri yerden toplamak için alabileceğiniz toplama çubuğunun boyu 81 cm. 360 derece dönebilen çubuğun tutma yeri oldukça ergonomik.

218 TL olan toplama çubuğu Temu'da 396 TL.

SLAH 32 inç Çöp Toplama Çubuğu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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