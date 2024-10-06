Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Baharatlarınızı koymak için bir kutu arıyorsanız buna bakabilirsiniz. İçinde 6 tane kutu olan bu setteki kutular şeffaf olduğu için içini görebiliyorsunuz. Kapakları renkli bu kutular çok tatlı duruyor.

242 TL olan kutu Temu'da 270 TL.

Candora Baharat Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.