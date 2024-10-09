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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 09:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Duvara Monte Ayaklı Ahşap İplik Rafı

Duvara Monte Ayaklı Ahşap İplik Rafı

60 bölmesi olan iplik rafı çok ipliğiniz varsa size çok lazım. Dikiş dikiyorsanız ipliklerinizi görmeniz gerek. Bu duvara monte iplik rafı sayesinde tüm iplikleriniz hep gözünüzün önünde olacak. 

685 TL olan iplik rafı Temu'da 732 TL.

Duvara Monte Ayaklı Ahşap İplik Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

HEFTMAN Kapaklı Küçük Cam Kavanozlar

HEFTMAN Kapaklı Küçük Cam Kavanozlar

6 tane gelen kavanozlar 100 ml. Seyahat boyu olduğu için her yere yanınızda taşımanız mümkün. Sızdırmaz kapaklar sayesinde taşıdığınız çantaya dökülmüyor. Bu şirin kavanozları puding, yoğurt ya da reçel koymak için kullanabilirsiniz.

345 TL olan kavanozlar Temu'da 450 TL.

HEFTMAN Kapaklı Küçük Cam Kavanozlar

AMAZON

Katlanır Badya Akordiyon Silikon Leğen

Katlanır Badya Akordiyon Silikon Leğen

Silikon leğen her eve lazım. 10 litrelik bu leğen akordiyon model olduğu için kolayca saklanabiliyor. Katlayıp kaldırabileceğiniz leğeni sadece ihtiyacınız olduğunda açacağınız için yer tasarrufu yapabilirsiniz.

Katlanır olması çok iyi beğenerek kullanıyorum.

%10 indirime giren leğen 179 TL. Temu'da ise bu leğen 280 TL.

Katlanır Badya Akordiyon Silikon Leğen

AMAZON

Banyo-Mutfak Organizer

Banyo-Mutfak Organizer

2 katlı organizeri istediğiniz her yerde kullanmanız mümkün. Beyaz rengiyle şık organizer tezgah üstünde kullanılabiliyor. Banyo ya da mutfak için uygun organizer etrafı derleyip topluyor. 

Temu'da bu organizerin biraz farklı modeli 904 TL. Bu organizer ise 439 TL.

Banyo-Mutfak Organizer

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Hosoncovy Ahşap Çerçeve Masa Aynası

Hosoncovy Ahşap Çerçeve Masa Aynası

Standlı masa aynasını makyaj aynası olarak kullanmak mümkün. Dikdörtgen model aynanın çerçevesi ahşap. Şık ayna odanıza çok yakışacak!

267 TL olan aynanın yuvarlak modeli Temu'da 614 TL.

Hosoncovy Ahşap Çerçeve Masa Aynası

AMAZON
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BEIJIALY Cam Gıda Kavanozu

BEIJIALY Cam Gıda Kavanozu

350 ml'lik kavanozun ahşap kapağı var. Hava geçirmeyen kavanozu gıdaları saklamak için kullanmanız mümkün. Dekoratif görünümü olan kavanozlar hem şık hem kullanışlı.

283 TL olan kavanozun benzeri Temu'da 302 TL.

BEIJIALY Cam Gıda Kavanozu

AMAZON

KACPLY Seramik Sarımsak Saklama Kavanozu

KACPLY Seramik Sarımsak Saklama Kavanozu

Seramik bu kavanoz sarımsakları saklamak için ideal. Çok tatlı şekli olan kavanoz mutfağınıza çok yakışacak. Delikli yapısı sayesinde sarımsaklar havalanabiliyor. Kapaklı kavanozda sarımsak, soğan ya da zencefil saklamak mümkün.

542 TL olan kavanozun benzeri Temu'da 585 TL.

KACPLY Seramik Sarımsak Saklama Kavanozu

AMAZON

Pumier Nevresim Takımı

Pumier Nevresim Takımı

Nevresim takımı ihtiyacınız varsa bu ürünü düşünebilirsiniz. İçinde 1 nevresim ve 2 yastık kılıfı olan takım alerjisi olanlar için de uygun. 200x220 cm nevresim olan takımdaki yastıklar ise 80x80 cm.

181 TL olan nevresim takımı Temu'da 449 TL.

Pumier Nevresim Takımı

AMAZON

Lava Döküm Yuvarlak Izgara Tava

Lava Döküm Yuvarlak Izgara Tava

Döküm tavalar artık çok sık tercih ediliyor. Metal kulplu tava 30 cm. Yuvarlak model tava ile sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Çorbadan ızgaraya, fırın yemeğinden pilava her şeyi bu tavada yapmanız mümkün.

683 TL olan döküm tava Temu'da 984 TL.

Lava Döküm Yuvarlak Izgara Tava

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çelik Sütlük ve Sos Tenceresi

Çelik Sütlük ve Sos Tenceresi

14 cm olan tencereyi hem sütlük hem sos tenceresi olarak kullanmak mümkün. Paslanmaz çelik model sos tavası mutfakta çok işinize yarayacak. Süt kaynatmak ya da lezzetli soslar yapmak için bu tencereyi kullanabileceksiniz.

444 TL olan tencere Temu'da 554 TL.

Çelik Sütlük ve Sos Tenceresi

AMAZON
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