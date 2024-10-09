Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

60 bölmesi olan iplik rafı çok ipliğiniz varsa size çok lazım. Dikiş dikiyorsanız ipliklerinizi görmeniz gerek. Bu duvara monte iplik rafı sayesinde tüm iplikleriniz hep gözünüzün önünde olacak.

685 TL olan iplik rafı Temu'da 732 TL.

Duvara Monte Ayaklı Ahşap İplik Rafı

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