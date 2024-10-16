Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Omuz çantası olarak kullanılabilen çanta bej rengiyle çok tarz. Her kombine uyan çantayı iş ya da okul için kullanmak mümkün. Kadife kumaştan yapılan çanta oldukça kaliteli.

309 TL olan çantanın başka rengi Temu'da 405 TL.

Molirex Cord Askılı Çanta

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