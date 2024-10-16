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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 11:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LAMXD Kulaklık Tutucu

LAMXD Kulaklık Tutucu

Oyuncu kulaklığınızı nereye koyacağınızı bir türlü bulamıyorsanız bu stand tam sizlik. Kaymaz yapısı ile kulaklığınızı sabitliyor. İşiniz bittiğinde kulaklığı takabilirsiniz.

194 TL olan kulaklık standı Temu'da 202 TL.

LAMXD Kulaklık Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Gelory Çapraz Çanta

Gelory Çapraz Çanta

Çapraz çantalar çok kullanışlı. Bu çok cepli çantanın çok işinize yarayacağı kesin. Su geçirmez yapısı olan çantanın ayarlanabilir kayışı var. Kombinlerinize yakışacak çantanın farklı renkleri de var.

Bedelini sonuna kadar hak ediyor, eşim için aldım o da çok beğendi. Teşekkürler AMAZON.COM.

242 TL olan çanta Temu'da 297 TL.

Gelory Çapraz Çanta

Trendfinding Bez Şal

Trendfinding Bez Şal

Kare desenli şalı yaz-kış takabilirsiniz. Püskülleri olan şal çok renkli. Renkleriyle yaptığınız kombinlere uyacak şal 90 cm. Elde yıkanabilen şal çok tarz!

232 TL olan şalın kalını Temu'da 251 TL.

Trendfinding Bez Şal

AMAZON

Ahşap Ayaklı Minik Beton Saksı

Ahşap Ayaklı Minik Beton Saksı

2 tane gelen beton saksı çok güzel. Küçük vazolara istediğiniz bitkileri dikebilirsiniz. Beton saksılar çok şık duruyor. Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz saksılar ortamı güzelleştiriyor.

149 TL olan saksı Temu'da 335 TL.

Ahşap Ayaklı Minik Beton Saksı

AMAZON

Tuba Ünsal X Koton Bol Paça Pantolon

Tuba Ünsal X Koton Bol Paça Pantolon

Tuba Ünsal koleksiyonundan olan pantolon bol paça. Normal beli olan pantolon rengiyle çok iddialı. Üzerine gömlek ya da ceketle kombin yapabileceğiniz pantolon çok şık bir modele sahip.

699 TL olan pantolon Temu'da 719 TL.

Tuba Ünsal X Koton Bol Paça Pantolon

AMAZON
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Plastik Saklama Kutuları

Plastik Saklama Kutuları

Dikdörtgen kutular plastik. 3'lü gelen kutularla eşyalarınızı organize edebileceksiniz. Mutfak, banyo ya da ofiste kullanabileceğiniz kutular 24,5x17x10 cm boyutlarında.

255 TL olan kutuların benzeri Temu'da 289 TL.

Plastik Saklama Kutuları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

RUBYSTARS Ekose Kumaş Şalvar Pantolon

RUBYSTARS Ekose Kumaş Şalvar Pantolon

Lacivert rengiyle çok şık duran pantolon şalvar model. Beli lastikli olduğu için tam oturuyor. Cepli pantolon pamuk kumaştan. 

449 TL olan pantolon Temu'da 653 TL.

RUBYSTARS Ekose Kumaş Şalvar Pantolon

AMAZON

TAÇ Ultra Granit Tava

TAÇ Ultra Granit Tava

Granit tava 26 cm. Mutfakta çok işinize yarayacak tava ile lezzetli yemekler yapmak mümkün. Pişirdiğiniz yemekler üzerine yapışmadığı için rahatlık sağlıyor. Granit tava her mutfağa gerek!

489 TL olan tava Temu'da 540 TL.

TAÇ Ultra Granit Tava

AMAZON

GUZZY Alt Üst Takım

GUZZY Alt Üst Takım

Zümrüt yeşili takımın oldukça hoş bir görünümü var. Takım olduğu için kombin yapma derdi yok. Fitilli takım her yere uygun. Pembe rengi de olan takım gardırobunuzda olmalı. 

379 TL olan takımın benzeri Temu'da 899 TL.

GUZZY Alt Üst Takım

AMAZON

Molirex Cord Askılı Çanta

Molirex Cord Askılı Çanta

Omuz çantası olarak kullanılabilen çanta bej rengiyle çok tarz. Her kombine uyan çantayı iş ya da okul için kullanmak mümkün. Kadife kumaştan yapılan çanta oldukça kaliteli.

309 TL olan çantanın başka rengi Temu'da 405 TL.

Molirex Cord Askılı Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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