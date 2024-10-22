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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 20:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bofigo Tekli Kamp Sandalyesi

Bofigo Tekli Kamp Sandalyesi

Katlanır sandalye çok kullanışlı. Piknik yaparken ya da plajda kullanabileceğiniz sandalyeyi kolayca taşıyabiliyorsunuz. Tekli bu sandalyenin kılıfı da var. İşiniz bitince kılıfına koyarak saklayabilirsiniz. 

419 TL olan sandalye Temu'da 466 TL.

Bofigo Tekli Kamp Sandalyesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Erkek Deniz Şortu

DeFacto Erkek Deniz Şortu

Deniz şortu yaz için ideal. Kısa şort ile denizde rahatça yüzebileceksiniz. Mavi renkli ve desenli modeli çok şık.

Çok güzel slim kalıp kalite süper 70 kilo 178 boy

92 TL olan şort Temu'da 106 TL.

DeFacto Erkek Deniz Şortu

AMAZON

Şişme Floking Lazy Koltuk

Şişme Floking Lazy Koltuk

Şişme bu koltuk taşınabiliyor. Yanınızda her yere götürebileceğiniz koltuk sayesinde oturma derdiniz olmuyor. Söndürdükten sonra minicik olan koltuğu çok rahat taşıyabiliyorsunuz.

576 TL olan koltuk Temu'da 635 TL.

Şişme Floking Lazy Koltuk

AMAZON

Uzun Kollu Tişört Crop

Uzun Kollu Tişört Crop

Uzun kollu tişört crop model. Bisiklet yaka crop basic bir parça. Kıyafetlerinizin en güzel tamamlayıcısı olacak crop makinede yıkanabiliyor. 

399 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 407 TL.

Uzun Kollu Tişört Crop

AMAZON

DeFacto Kadın Nasa Sneaker Spor Ayakkabı

DeFacto Kadın Nasa Sneaker Spor Ayakkabı

Spor ayakkabı arıyorsanız bu modeli inceleyebilirsiniz. Beyaz rengiyle her şeyin altına uyuyor. Rahat ayakkabılar kombinlerinizi tamamlayacak. 

Rahat ve leke tutmuyor.

272 TL olan spor ayakkabı Temu'da 364 TL.

DeFacto Kadın Nasa Sneaker Spor Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Tuba Ünsal X Koton İspanyol Paça Kot Pantolon

Tuba Ünsal X Koton İspanyol Paça Kot Pantolon

İspanyol paça sevenler için bu pantolon çok iyi. Yüksek bel olduğu için çok kullanışlı. Gömlekten tişörte her şeyle kombinlemeniz mümkün. Rengine ayrı duruşuna ayrı bayılacağınız pantolon kaçmaz.

400 TL olan pantolon Temu'da 713 TL.

Tuba Ünsal X Koton İspanyol Paça Kot Pantolon

AMAZON

Woolicity Kadın Örgü Kazak

Woolicity Kadın Örgü Kazak

Balıkçı yaka kazak kırmızı rengiyle çok iddialı. Başka renkleri de olan kazağın her rengini alın deriz! Örgü kazak kışın çok iyi olacak. Boğazlı yapısıyla hiç üşümeden kışı geçirebileceksiniz.

329 TL olan kazağın benzeri Temu'da 421 TL.

Woolicity Kadın Örgü Kazak

AMAZON

DMLuna Küçük Crossbody Çanta

DMLuna Küçük Crossbody Çanta

Bel çantası arıyorsanız bu modeli inceleyin deriz. Mavi rengiyle çok güzel olan çantayı spor yaparken ya da günlük aktivitelerinizde kullanabilirsiniz. İçi oldukça geniş olan çantaya her şeyiniz sığacak.

100 TL olan çantanın kadifesi Temu'da 172 TL.

DMLuna Küçük Crossbody Çanta

AMAZON

Montana Baskılı Sweatshirt

Montana Baskılı Sweatshirt

Gri sweat çok kullanılan bir parça. Her yerde giyebileceğiniz sweatshirtü kotlarla ya da eşofmanlarla giyebilirsiniz. Üzerinde Montana baskısı olan sweat gardırobunuzun favori parçası olacak. 

Baskısı güzel ve kaliteli kumaşıda gayet güzel ama kolları biraz kısa geldi.

149 TL olan sweatshirt Temu'da 268 TL.

Montana Baskılı Sweatshirt

AMAZON

Tuopuda Kadın Bornoz

Tuopuda Kadın Bornoz

Yumuşacık bornoz herkese lazım. Pembe bornozun kapüşonu da var. Cepli bornoz makinede yıkanabiliyor. Sabahlık olarak kullanabileceğiniz bornozun rahatlığına hayran olacaksınız.

453 TL olan bornoz Temu'da 556 TL.

Tuopuda Kadın Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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