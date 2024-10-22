Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Katlanır sandalye çok kullanışlı. Piknik yaparken ya da plajda kullanabileceğiniz sandalyeyi kolayca taşıyabiliyorsunuz. Tekli bu sandalyenin kılıfı da var. İşiniz bitince kılıfına koyarak saklayabilirsiniz.

419 TL olan sandalye Temu'da 466 TL.

Bofigo Tekli Kamp Sandalyesi

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