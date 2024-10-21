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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 10:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Jimmy Key Haki Mini Deri Etek

Jimmy Key Haki Mini Deri Etek

Dar kesimli deri etek mini boy. Asimetrik kesimi olan etek haki renginde. Şık bir duruşu olan eteğin size yakışacağına eminiz. Gömlek ya da tişörtle kombinleyebileceğiniz eteği alın deriz!

497 TL olan eteğin benzeri Temu'da 702 TL.

Jimmy Key Haki Mini Deri Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Etnik Desenli Kimono

Etnik Desenli Kimono

Kimonolar yazın ideal kıyafetlerden. Hem rahat hem şık kimonoyu istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Etnik desenli kimononun belinde kuşak var. Hem özel etkinliklerde hem günlük olarak giyilebilecek kimonoya herkes bayılacak. 

755 TL olan kimono Temu'da 805 TL.

Etnik Desenli Kimono

AMAZON

Çiçek Desenli Bol Paça Pantolon

Çiçek Desenli Bol Paça Pantolon

Beyaz üzerine desenlerin olduğu pantolon bol paça. Yazın özellikle rahat edebileceğiniz pantolon her dolapta olmalı. 

219 TL olan pantolon Temu'da 273 TL.

Çiçek Desenli Bol Paça Pantolon

AMAZON

DeFactoFit NBA Milwaukee Bucks Sweatshirt

DeFactoFit NBA Milwaukee Bucks Sweatshirt

Standart Fit sweatshirt, kapüşonlu bir model. Kalın olduğu için kışa çok uygun. Yazı baskısı olan sweatshirtü kış boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. 

Çok kaliteli kumaşı duruşu çok iyi bir indirimde aldım.

349 TL olan sweatin benzeri Temu'da 789 TL.

DeFactoFit NBA Milwaukee Bucks Sweatshirt

AMAZON

Porsima Plastik Süzgeç

Porsima Plastik Süzgeç

2 parça gelen plastik süzgeç ile her şeyi süzebiliyorsunuz. Pirinç, sebze ya da makarna yıkamak için kullanabileceğiniz süzgeç siyah ve beyaz renginde. 2.45 litre olan süzgeç her mutfağa lazım.

169 TL olan süzgeç Temu'da 303 TL.

Porsima Plastik Süzgeç

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Unycos Yalıtımlı Öğle Yemeği Çantası

Unycos Yalıtımlı Öğle Yemeği Çantası

7 litrelik çanta öğle yemeğinizi taşımak için gerekli bir çanta. Isı yalıtımı olan çanta ile yemekleriniz ilk yaptığınız sıcaklıkta kalacak. Su geçirmez yapısı sayesinde kolay kolay bir şey olmuyor. İşlevinin yanında şık bir çanta olan bu çanta, tarzınızı yansıtacak. 

124 TL olan çantanın benzeri Temu'da 148 TL.

Unycos Yalıtımlı Öğle Yemeği Çantası

AMAZON

Bambu Ahşap Katlanır Ayaklı Tepsi

Bambu Ahşap Katlanır Ayaklı Tepsi

Bambu bu tepsi çok kaliteli. Katlanır ayaklarıyla kullanışlı tepsi sayesinde yatakta rahatça kahvaltı yapabileceksiniz. Keyif tepsisi olarak adlandırılan ayaklı tepsinin boyutları 50x30x21 cm.

549 TL olan tepsi Temu'da 794 TL.

Bambu Ahşap Katlanır Ayaklı Tepsi

AMAZON

DeFacto Gecelik

DeFacto Gecelik

Çocukların rahat etmesi için düşünülen gecelik kısa kollu. Yaz için ideal pijamalardan olan geceliğin üzerinde çocukların çok seveceği Disney prensesi yer alıyor. %100 pamuk olduğu için çocuğunuzun rahat edeceği bir ürün.

163 TL olan geceliğin uzun kollusu Temu'da 263 TL.

DeFacto Gecelik

AMAZON

DeFacto Kadın Eşofman Altı

DeFacto Kadın Eşofman Altı

Standart Fit model eşofman altı geniş paçalı. Rahat eşofman altı gri renkte. Spor yaparken ya da evde giyebileceğiniz eşofman altını dışarıda da giymeniz mümkün.

Uygun fiyata aldım. Ürün orta kalınlıkta 75 kiloyum aldığım beden oldu bi tık paça uzun bence alınabilir f/p.

309 TL olan eşofman altı Temu'da 496 TL.

DeFacto Kadın Eşofman Altı

AMAZON

Aomig Köpek Örtüsü

Aomig Köpek Örtüsü

Kedi ya da köpeğiniz için alabileceğiniz örtü onları sıcacık tutmaya yarıyor. Orta büyüklükteki örtü yıkanabiliyor. Yumuşak kumaşı olan örtü ile hayvanlarınızın çok rahat edeceği kesin!

306 TL olan örtü Temu'da 913 TL. 

Aomig Köpek Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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