Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

2 parça gelen plastik süzgeç ile her şeyi süzebiliyorsunuz. Pirinç, sebze ya da makarna yıkamak için kullanabileceğiniz süzgeç siyah ve beyaz renginde. 2.45 litre olan süzgeç her mutfağa lazım.

169 TL olan süzgeç Temu'da 303 TL.

Porsima Plastik Süzgeç

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