Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bağcıklı gözlük kılıfı suni deriden yapılmış. Okuma gözlüğünüzü koyabileceğiniz kap çok kullanışlı. Şık bir rengi olan kabı gözlüğü olan herkes almalı!

94 TL olan gözlük kılıfı Temu'da 120 TL.

Milleniva Gözlük Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.