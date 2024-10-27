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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 16:51

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Milleniva Gözlük Kılıfı

Milleniva Gözlük Kılıfı

Bağcıklı gözlük kılıfı suni deriden yapılmış. Okuma gözlüğünüzü koyabileceğiniz kap çok kullanışlı. Şık bir rengi olan kabı gözlüğü olan herkes almalı! 

94 TL olan gözlük kılıfı Temu'da 120 TL.

Milleniva Gözlük Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Yeni Sezon Kot Ceket

Yeni Sezon Kot Ceket

Pamuk karışımlı ceket sonbahar için ideal. Serin akşamlarda üzerine alabileceğiniz ceket ile çok şık olacaksınız. Tarzınızı tamamlayacak bu ceket makinede yıkanabiliyor.

699 TL olan ceket Temu'da 740 TL.

Yeni Sezon Kot Ceket

AMAZON

Jeesblsy Kitap Desteği

Jeesblsy Kitap Desteği

Masanızın üstüne koyabileceğiniz rafın 9 yuvası var. Kitaplarınız için kullanabileceğiniz rafa dergi ya da belge koymak da mümkün. Ofiste ya da evde yardımcı olacak rafın çok işinize yarayacağı kesin.

385 TL olan ürün Temu'da 420 TL.

Jeesblsy Kitap Desteği

AMAZON

DeFacto Fitted Çizgili Tişört

DeFacto Fitted Çizgili Tişört

Uzun kollu tişört özellikle hafif serin havalar için ideal. Üzerine bir ceketle kombinleyebileceğiniz tişörtü pantolon veya eteklerle giyebilirsiniz. Polo yaka tişört çok tarz duruyor. 

142 TL olan tişörtün Temu'da mavisi 247 TL.

DeFacto Fitted Çizgili Tişört

AMAZON

Kedi Bakım Sargısı

Kedi Bakım Sargısı

Kedinizin tırnaklarını keserken zorlanıyorsanız size bu bakım sargısı şart. Çizilmez sargı sayesinde kediniz rahat duracak ve siz de bakımlarını yapabileceksiniz.

241 TL olan sargı Temu'da 274 TL.

Kedi Bakım Sargısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Oto Araç Kedi Köpek Seyahat Taşıma Çantası

Oto Araç Kedi Köpek Seyahat Taşıma Çantası

Kedi ya da köpeğinizle arabada seyahat ederken ihtiyacınız olacak çanta evcil hayvanlarınız için çok ideal. Puset şeklindeki çanta araba koltuğuna koyulabiliyor. 

449 TL olan çanta Temu'da 513 TL.

Oto Araç Kedi Köpek Seyahat Taşıma Çantası

AMAZON

TNSLAND Dino Tavuk Nugget Dinazor

TNSLAND Dino Tavuk Nugget Dinazor

Tavuk nugget şeklindeki bu peluş çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. Yumuşacık yapısı ile çocukların rahat edeceği oyuncağı hem kız hem erkek çocuklar çok seviyor. 

169 TL olan dinazor Temu'da 237 TL.

TNSLAND Dino Tavuk Nugget Dinazor

AMAZON

NIEEKRUN Mini Cüzdan

NIEEKRUN Mini Cüzdan

Kadınlar için tasarlanan cüzdan çiçekli model. Poliüretan deriden üretilen cüzdan çok kullanışlı. Krem renkli cüzdan her şeye uyuyor. 11.5x9.5x2 cm boyutlarındaki cüzdan çantaya sığıyor.

190 TL olan cüzdanın benzeri Temu'da 222 TL.

NIEEKRUN Mini Cüzdan

AMAZON

2K Cep Telefonu Standı

2K Cep Telefonu Standı

Cep telefonunuz için bir stant arıyorsanız bu standı inceleyebilirsiniz. Kırmızı renkli stant suni deri kaplı. Kaliteli bu ürün sayesinde telefonunuzu nereye koyacağınız sorunu ortadan kalkacak.

Şu an indirimde olan stant 135 TL, Temu'da ise 146 TL.

2K Cep Telefonu Stand

AMAZON

Bozuk Para Cüzdanı

Bozuk Para Cüzdanı

Bozuk para cüzdanına ihtiyacınız varsa buna bayılacaksınız. Ananas şeklindeki cüzdan peluş. Üzerine anahtarınızı da asabileceğiniz cüzdanı yanınızdan ayıramayacaksınız.

91 TL olan cüzdanın köpeklisi Temu'da 94 TL.

Meyve Bozuk Para Cüzdanı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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