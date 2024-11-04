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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 11:18

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yumuşak Pamuklu Çocuk Çorabı

Yumuşak Pamuklu Çocuk Çorabı

4 çift gelen çoraplar pamuklu. Renkli oldukları için çocukların çok hoşuna gidiyor. Yumuşak çoraplar hem rahat hem de kaliteli. Her kıyafete uyumlu çoraplardan paket paket alacaksınız.

76 TL olan çoraplar Temu'da 140 TL.

Yumuşak Pamuklu Çocuk Çorabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kamp Düdüklü Su Isıtıcısı

Kamp Düdüklü Su Isıtıcısı

Kamp yapıyorsanız size bir su ısıtıcısı şart. 3 litrelik bu ısıtıcı ile dışarıda su ısıtıp yemek ya da sıcak içecekler yapabilirsiniz. Taşınabilir olduğu için her yere yanınızda götürebilirsiniz. Her türlü pişirme gereci ile uygun. 

513 TL olan ısıtıcının Temu fiyatı 605 TL.

Kamp Düdüklü Su Isıtıcısı

AMAZON

Piknik Battaniyesi

Piknik Battaniyesi

Piknik yaparken kullanabileceğiniz battaniye katlanabilir olduğu için çok kullanışlı. Desenleri çok güzel battaniye dış mekana uygun. Yumuşak piknik battaniyesinin üzerine oturmak çok rahat.

499 TL olan piknik battaniyesi Temu'da 520 TL.

Piknik Battaniyesi

AMAZON

Baget Ekmek Kalıbı

Baget Ekmek Kalıbı

Baget ekmek yapmak için ihtiyacınız olan kalıplar silikon. 8 tane ayrı ekmek yapabileceğiniz bu kalıplar çok işinize yarayacak. Gıda ile teması uygun kalıplar ile en güzel ekmekleri siz yapacaksınız.

269 TL olan kalıp Temu'da 278 TL.

Baget Ekmek Kalıbı

AMAZON

Kıvırcık Dış Kapı Paspası

Kıvırcık Dış Kapı Paspası

Kıvırcık paspas hem iç mekana hem dış mekana uygun. Dışarısı için özellikle kullanabileceğiniz paspasın boyutları 40x70 cm. Suya dayanıklı olduğu için kolay kolay bir şey olmuyor. Bu paspasın kauçuk kenarları var.

359 TL olan paspas Temu'da 378 TL.

Kıvırcık Dış Kapı Paspası

AMAZON
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Ponchik Peluş Kedi Köpek Yatağı

Ponchik Peluş Kedi Köpek Yatağı

Pembe rengiyle çok şeker yatağı kediler ya da köpekler kullanabiliyor. Yumuşacık yatağa kediniz ya da köpeğiniz yatınca bir daha kalkmak istemeyecek. Hayvanlarınız için rahat bir yatak arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz.

355 TL olan yatağın benzeri Temu'da 392 TL.

Ponchik Peluş Kedi Köpek Yatağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ARVALOLET Jean Çanta

ARVALOLET Jean Çanta

Jean çantaları seviyorsanız bu modeli seveceğiniz kesin. Büyük kapasitesiyle her şeyinizi içine sığdırabileceğiniz çantanın kayışı ayarlanabiliyor. İş, okul ya da günlük olarak kullanabildiğiniz çanta çok şık bir parça.

729 TL olan çanta Temu'da 917 TL.

ARVALOLET Jean Çanta

AMAZON

Çocuk Ahşap Çay Seti

Çocuk Ahşap Çay Seti

Çocuğunuz için güzel bir hediye arıyorsanız bu ahşap seti alabilirsiniz. Çocuğunuzun saatlerce vakit geçirebileceği çay seti arkadaşlarıyla oynanmasına da uygun. Ahşap olduğu için çocuklar için ideal bir set.

498 TL olan çay seti Temu'da 509 TL.

Çocuk Ahşap Çay Seti

AMAZON

QOFLY Yumuşak Battaniye

QOFLY Yumuşak Battaniye

Yumuşacık bu battaniyeyi alan bir daha bırakamayacak. 100x150 cm boyutlarındaki battaniyeyi kanepe örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Kışın soğuklarda bu battaniye sizi sıcacık tutacak. 

719 TL olan battaniyenin kırmızısı Temu'da 776 TL.

QOFLY Yumuşak Battaniye

AMAZON

Bulaşık Sepeti

Bulaşık Sepeti

İki katlı bulaşıklık her eve lazım. Bulaşıkları yıkadıktan sonra nereye koyacağınız artık dert ertmenize gerek kalmıyor. Bardaklar, tabaklar ve kaşık, çatallar için ayrı yeri olan sepet paslanmaz özelliğiyle uzun süre dayanıklı.

Bir haftalık kullanımdan sonra yorumum. Temiz, şık, kullanışlı. Basit ama başarılı tasarım.

399 TL olan sepet Temu'da 563 TL.

Bulaşık Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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