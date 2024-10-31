Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Peluş bu oyuncağı Kung Fu Panda seven herkes çok beğenecek. 28 cm olan oyuncak oldukça büyük. Çocukların beğenerek oynayacağı panda peluşu yumuşacık. Çocuklar için hediye arıyorsanız bu oyuncağı alabilirsiniz.

658 TL olan oyuncağa benzer bir panda Temu'da 667 TL.

Kung Fu Panda Oyuncağı

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