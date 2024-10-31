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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 10:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hot Fashion Triko Yelek

Hot Fashion Triko Yelek

Gri renkli yelek triko kumaştan yapılmış. Gömlek ya da tişörtle kombinlenebilecek yeleği pantolonlarla ya da eteklerle giyebilirsiniz. Dolabınızda yer vermeniz gereken yelek sadece elde yıkanabiliyor. 

420 TL olan yeleğe benzer bir yelek Temu'da 438 TL.

Hot Fashion Triko Yelek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sevimli Şeftali Tasarım Planlayıcı

Sevimli Şeftali Tasarım Planlayıcı

A5 boyutundaki defter ile kendinizi planlayabilirsiniz. Sevimli defter çok işinize yarayacak. Telli planlayıcıyı çantanıza atıp istediğiniz her yere götürebileceksiniz. 

186 TL olan planlayıcı Temu'da 352 TL.

Sevimli Şeftali Tasarım Planlayıcı

AMAZON

Monnhein Banyo Paspası

Monnhein Banyo Paspası

Mikrofiber paspas banyoya uygun. Kaymaz tabanı ile oldukça güvenli. 40x60 cm boyutlarındaki paspası kirlendiğinde makineye atıp yıkayabilirsiniz. Üzerinde desenleriyle çok şık paspas banyonuzu güzelleştirecek.

Fiyatına göre oldukça güzel ve kaliteli... hediyesi için satıcıya ayrıca teşekkür ederiz.

119 TL olan paspasa benzer bir paspas Temu'da 197 TL.

Monnhein Banyo Paspası

AMAZON

Kung Fu Panda Oyuncağı

Kung Fu Panda Oyuncağı

Peluş bu oyuncağı Kung Fu Panda seven herkes çok beğenecek. 28 cm olan oyuncak oldukça büyük. Çocukların beğenerek oynayacağı panda peluşu yumuşacık. Çocuklar için hediye arıyorsanız bu oyuncağı alabilirsiniz.

658 TL olan oyuncağa benzer bir panda Temu'da 667 TL. 

Kung Fu Panda Oyuncağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kapaklı Tereyağlık

Kapaklı Tereyağlık

Tereyağı kabı arıyorsanız buna bir bakın deriz! İçinde kendi kesicisi olan tereyağlık her eve lazım. Buzdolabında saklama için uygun bir kap. Bu kaba 200 gram tereyağı sığabiliyor.

261 TL olan tereyağlık Temu'da 309 TL.

Kapaklı Tereyağlık

AMAZON
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Unisex Patikli Bebek Tulumu

Unisex Patikli Bebek Tulumu

2 tane gelen tulumlar 0-6 ay için uygun. Organik pamuklu tulum patikli model. Renkleri çok güzel tulumlarla bebekleriniz için çok rahat edecek. Farklı renkleri de olan tulumun her rengini almak isteyeceksiniz.

399 TL olan tulumun teklisi Temu'da 432 TL.

Unisex Patikli Bebek Tulumu

AMAZON

Koton Pijama Takımı

Koton Pijama Takımı

Bisiklet yaka pijama takımının baskıları çok tatlı. Pembe-mavi tonlarındaki takım kısa kollu. Yaz için uygun olan takımın beli bağlamalı. %100 pamuk olduğu için oldukça rahat.

Aşırı güzel.

412 TL olan pijama takımının Temu'da uzun kollusu 714 TL.

Koton Pijama Takımı

AMAZON

Weblonya Ahşap Tabure

Weblonya Ahşap Tabure

Ayakkabı giyerken ihtiyaç duyabileceğiniz tabure ahşap olduğu için kaliteli. Merdiven şeklindeki tabure ile yüksekteki yerlere ulaşabilirsiniz. 45 cm yüksekliği olan taburenin genişliği ise 44 cm. Çam ağacından yapılan tabure her eve lazım!

449 TL olan tabure Temu'da 1.079 TL.

Weblonya Ahşap Tabure

AMAZON

Vionel Home Alez

Vionel Home Alez

%100 pamuk alez her evde olmalı. Bu alez sıvı geçirmez yapısı sayesinde yataklarınızı korumaya yarıyor. 60x120 cm boyutlarındaki alez yatakları korumak için gerekli ürünlerden.

164 TL olan alez Temu'da 180 TL.

Vionel Home Alez

AMAZON

Dagi Kadın Mayo

Dagi Kadın Mayo

Halter yaka mayo ile yazın havuzda ya da denizde rahatça yüzebileceksiniz. Sarı rengiyle iddialı mayonun çok hoşunuza gideceğine eminiz. Yaz için mayonuz yoksa şimdiden alın deriz!

275 TL olan mayo Temu'da 287 TL.

Dagi Kadın Mayo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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