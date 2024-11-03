Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim , Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 12:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

REEYEAR Logitech G Pro x Superlight Wireless Gaming Mouse

REEYEAR Logitech G Pro x Superlight Wireless Gaming Mouse

Oyuncu mouseları oyun oynalar için şart. 1,5 metre USB şarj kablosu standı olan gaming mouse, şarj olduğunda renginden anlayabiliyorsunuz. Altındaki yapışkan sayesinde sabitlemeniz mümkün.

398 TL olan gaming mouse Temu'da 533 TL.

REEYEAR Logitech G Pro x Superlight Wireless Gaming Mouse

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kapalı Güvenlik Kamerası

Kapalı Güvenlik Kamerası

1080p HD görüntü kalitesi olan güvenlik kamerasını bebek monitörü olarak kullanabilirsiniz. Eviniz için güvenlik kamerası olarak alabileceğiniz kameranın gece görüşü var. İki yönlü sesi sayesinde kamera üzerinden konuşabiliyorsunuz. 

620 TL olan kamera Temu'da 626 TL.

Kapalı Güvenlik Kamerası

AMAZON

Okavango Kedi Kumu Paspası

Okavango Kedi Kumu Paspası

Kedi tuvaletinin önüne koyabileceğiniz paspas büyük boy. 60x70 cm boyutlarındaki kedi kumu paspası katlanabilir model. Etrafa kumun saçılmasını engelleyen paspas sayesinde eviniz temiz kalacak.

Çok beğendim. Kumları hapsediyor. Ev tertemiz kalıyor.

449 TL olan kedi kumu paspası Temu'da 670 TL.

Okavango Kedi Kumu Paspası

AMAZON

DeFacto V Yaka Süveter

DeFacto V Yaka Süveter

V yakalı süveter çok şık. İçine tişört ya da gömlekle kombin yapabileceğiniz süveter oversize model. Prime Fırsatı ürünlerinden olan süveter pantolonlarla çok yakışıyor. Bahar ve kış ayları için ideal bir ürün.

Muhteşem güzel iki tane aldım iyi ki.

136 TL olan süveterin benzeri Temu'da 316 TL.

DeFacto V Yaka Süveter

AMAZON

Portatif Taşınabilir Meyve Blender

Portatif Taşınabilir Meyve Blender

Mor rengiyle çok tatlı blenderın kapasitesi 380 ml. Taşınabilir blender ile meyveleri parçalayabileceksiniz. Şarj edilebilir blenderın 6 bıçağı var. Minik boyu sayesinde her istediğiniz yere yanınızda götürebileceksiniz.

550 TL olan blender Temu'da 951 TL.

Portatif Taşınabilir Meyve Blender

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eurobuy Bahçe Lambası

Eurobuy Bahçe Lambası

Güneş enerjili lamba basamaklar için ideal. 4 tane gelen lambalar su geçirmiyor. Dış mekanda kullanıldığı için oldukça dayanıklılar. Bahçede yerleri aydınlatan lambalar güneş enerjili olduğu için tasarruflu.

359 TL olan lamba Temu'da 361 TL.

Eurobuy Bahçe Lambası

AMAZON

Porsima Düzenleyici

Porsima Düzenleyici

Buzdolabı içini düzenlemenize yarayacak bu saklama kapları ile dolabınız hep derli toplu olacak. Neyin nerede olduğunu rahat bir şekilde bulabileceğiniz bu kaplar her eve lazım. Özellikle meyve-sebze için bu kaplar ideal.

287 TL olan düzenleyicinin benzeri Temu'da 486 TL.

Porsima Düzenleyici

AMAZON

Bdwing Montessori Oyuncak

Bdwing Montessori Oyuncak

Çocuğunuzu becerilerini geliştirmeye yardımcı bu oyuncak küçük yaş çocukların eğlenebileceği bir oyuncak. İçinde farklı tür aktivitelerin olduğu bu oyuncakla oynarken çocuğunuz uzun süre başından kalkmak istemeyecek.

329 TL olan oyuncak Temu'da 439 TL.

Bdwing Montessori Oyuncak

AMAZON

Coverzone Gece Lambası

Coverzone Gece Lambası

Tatlı bu gece lambası sayesinde çocuğunuz geceleri rahat rahat uyuyacak. Sevimli lamba ayıcık şeklinde. Eğlenceli lamba oda dekoru için de güzel bir parça.

Ben cam olduğunu düşünüp almıştım ama sert bir plastik malzeme çıktı. Bir aydır kullanıyoruz, memnunuz. Bir şikayetimiz yok.

229 TL olan lamba Temu'da 378 TL.

Coverzone Gece Lambası

AMAZON

KIKAPA Saklama Kutusu

KIKAPA Saklama Kutusu

Büyük kapasiteli kutuya bir sürü eşya sığacak. 30 litre kapasiteli kutu dolaba sığıyor. Bu sayede eşyalarınız hep düzenli oluyor. Fermuarlı yapısıyla açıp kapatmak çok kolay. 

177 TL olan kutu Temu'da 210 TL.

KIKAPA Saklama Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın