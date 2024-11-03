Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Büyük kapasiteli kutuya bir sürü eşya sığacak. 30 litre kapasiteli kutu dolaba sığıyor. Bu sayede eşyalarınız hep düzenli oluyor. Fermuarlı yapısıyla açıp kapatmak çok kolay.

177 TL olan kutu Temu'da 210 TL.

KIKAPA Saklama Kutusu

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