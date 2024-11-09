Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Saksıları koyabileceğiniz stant çok şık bir parça. Çoğu bitkinizi alacak saksılık yerden kazanmanızı sağlıyor. Ahşap olduğu için her yere kolayca uyuyor. 7 tane yeri olan standı evinizin en güzel köşesine koyabilirsiniz.

499 TL olan standın Temu'da fiyatı 709 TL.

Kahverengi Saksı Standı

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