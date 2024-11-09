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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 14:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ahşap Oyuncak Alfabesi

Ahşap Oyuncak Alfabesi

Çocukların çok hoşuna gidecek oyuncak alfabe ahşap bir yapboz. Çocuklar harfleri ve renkleri öğrenebileceği bu ahşap oyuncak ile eğlenceli dakikalar yaşıyor.

185 TL olan alfabe Temu'da 463 TL.

Ahşap Oyuncak Alfabesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DOLU Kaydırak

DOLU Kaydırak

Plastik kaydırağa çocuklar bayılıyor. Katlanabildiği için saklaması çok kolay. 2 basamaklı olduğu için çıkıp inmesi çok rahat.

%5 indirime giren kaydırak 691 TL. Temu'da ise 857 TL.

DOLU Kaydırak

AMAZON

Pelüş Zürafa

Pelüş Zürafa

100 cm boyutlarındaki zürafa çok güzel. Büyük oyuncak çocukların da yetişkinlerin de çok hoşuna gidecek. Bu zürafa ayakta da durabiliyor. 

%8 indirime giren zürafanın fiyatı 588 TL, Temu'da ise 611 TL.

Pelüş Zürafa

AMAZON

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

İçinde doğal kedi otu ve zilli top da olan tırmalama kartonuna kediler bayılıyor. Tırmalama kısmı da hoşlarına gidecek bu tırmalama kartonu uzun süre dayanıklı. Çok satanlarda bu karton 1. sırada.

%11 indirime giren tırmalama kartonu 209 TL. Temu'da ise benzeri 338 TL.

Herniks Kedi Tırmalama Kartonu

AMAZON

Plastik Halka Atma Oyunu Oyuncak Seti

Plastik Halka Atma Oyunu Oyuncak Seti

Halka oyunu çocukların seveceği bir oyun. Takım halinde gelen oyuncak oldukça eğlenceli. Plastik olduğu için çocuklar rahatça oynayabiliyor. 

389 TL olan oyuncak Temu'da 490 TL.

Plastik Halka Atma Oyunu Oyuncak Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Ahşap Havan

Ahşap Havan

Ahşap havan ile evde istediğiniz her şeyi ezebiliyorsunuz. Zencefil, baharat, sarımsak ya da otları ezebileceğiniz havan çok dayanıklı.

428 TL olan havan Temu'da 488 TL.

Ahşap Havan

AMAZON

Xnferty Plastik Tekerlekli Araba

Xnferty Plastik Tekerlekli Araba

Çok fonksiyonlu bu depolama arabası 2 katlı. İçine kitap ya da başka şeyler koyabileceğiniz araba beyaz rengiyle çok şık. Plastik arabayı her yerde kullanabilirsiniz. 

870 TL olan tekerlekli araba Temu'da 935 TL.

Xnferty Plastik Tekerlekli Araba

AMAZON

Fisher-Price Eğlen&Öğren Neşeli Piyano

Fisher-Price Eğlen&Öğren Neşeli Piyano

Küçük çocukların oynaması için tasarlanan piyano 6-36 aylık çocuklar için ideal. Türkçe dil desteği sayesinde çocukların çok hoşuna gidiyor. Müzikle çocuklarınızı eğlendirecek piyanonun 4 farklı oyun modu var.

%16 indirime giren piyano şu an 532 TL. Temu'da benzeri 579 TL.

Fisher-Price Eğlen&Öğren Neşeli Piyano

AMAZON

Triple Moon Kadın Polar Yelek

Triple Moon Kadın Polar Yelek

Polar yelek dış mekan için uygun. Dışarıda koşu, yürüyüş gibi etkinliklerde kullanabileceğiniz yelek sıcacık tutuyor. Yumuşak yelek gardırobunuzda olmalı! Değişken havalarda bu yelek kurtarıcı bir parça.

364 TL olan yelek Temu'da 495 TL.

Triple Moon Kadın Polar Yelek

AMAZON

Kahverengi Saksı Standı

Kahverengi Saksı Standı

Saksıları koyabileceğiniz stant çok şık bir parça. Çoğu bitkinizi alacak saksılık yerden kazanmanızı sağlıyor. Ahşap olduğu için her yere kolayca uyuyor. 7 tane yeri olan standı evinizin en güzel köşesine koyabilirsiniz.

499 TL olan standın Temu'da fiyatı 709 TL.

Kahverengi Saksı Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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