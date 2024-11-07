Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Masa üstüne koyup oynayabileceğiniz langırtla çok eğleneceksiniz. Oynaması basit olan langırtın 2 rengi var. Plastik olan langırt oldukça dayanıklı. Çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir oyun.

424 TL olan oyun Temu'da 908 TL.

Masa Üstü Futbol Langırt

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