Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 08:57

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocuk Mutfak Seti

Çocuk Mutfak Seti

Çocuğunuz mutfakla ilgilenmeyi seviyorsa bu oyuncağı ona hediye alabilirsiniz. İçinde mutfakta ihtiyaç olan her şeyin olduğu oyuncakla çocuklar saatlerce oynuyor.

734 TL olan mutfak Temu'da 825 TL.

Çocuk Mutfak Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Aublinto Yumuşak Pelüş Hayvan

Aublinto Yumuşak Pelüş Hayvan

30 cm boyutlarındaki pelüş hayvana çocuklar bayılıyor. Yetişkinler için de farklı bir hediye olabilecek pelüş inek uyku arkadaşı olarak da kullanılabiliyor. Yumuşacık pelüşü aldığınız herkes çok beğenecek.

376 TL olan pelüş Temu'da 458 TL.

Aublinto Yumuşak Pelüş Hayvan

AMAZON

Buffer Bebek Mama Önlüğü

Buffer Bebek Mama Önlüğü

Mavi renkli mama önlüğü sayesinde dökülme derdi son buluyor. Bebeğiniz yemek yerken etrafa yemeklerin dökülmesini engelleyecek önlük çok kullanışlı. Bu önlüğü bebeği olan herkes almalı!

91 TL olan mama önlüğü Temu'da 100 TL.

Buffer Bebek Mama Önlüğü

AMAZON

AYKRM Hi Vis Beyzbol Şapkası

AYKRM Hi Vis Beyzbol Şapkası

Turuncu rengiyle çok güzel şapka yaz kış kullanılabiliyor. Güneşten korunmak için takabileceğiniz şapka kombinlerinize de uyuyor. 

171 TL olan şapka Temu'da 219 TL.

AYKRM Hi Vis Beyzbol Şapkası

AMAZON

SAROAD Elektrikli Scrubber

SAROAD Elektrikli Scrubber

Her yere taşıyabileceğiniz elektrikli temizleyici şarj edilebilir. 3 tane değiştirilebilir fırçası olan temizleyiciyi banyodan mutfağa her yerde kullanabilirsiniz. Çıkması zor lekelerde bu temizleyici size yardımcı olacak.

593 TL olan temizleyici Temu'da 960 TL.

SAROAD Elektrikli Scrubber

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Albastar Diablo 2253 Olta Kamışı

Albastar Diablo 2253 Olta Kamışı

210 cm olan olta kamışı balık tutanlar için ideal bir ürün. Balık tutarken rahatlık sağlayan olta kamışı ile balık tutmak oldukça kolay.

%26 indirime giren olta kamışı 222 TL. Temu'da ise 337 TL.

parasına göre iyi.

Albastar Diablo 2253 Olta Kamışı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lovasy Kadın Pijama Seti

Lovasy Kadın Pijama Seti

Yeşil renkli pijama seti çok şık bir model. Renkli altı ve tek renk üstü olan pijama setinin rahat kumaşı çok hoşunuza gidecek. Uzun kollu pijama seti kış için ideal. Kaliteli pijama takımını hediye olarak da alabilirsiniz.

Kumaşı yumuşacık. dikisleri kaliteli.

340 TL olan pijama setine benzer pijama Temu'da 440 TL.

Lovasy Kadın Pijama Seti

AMAZON

Ayaklı Basket Potası

Ayaklı Basket Potası

Yanında topuyla gelen basketbol potası 3 ayrı boy olabiliyor. Basket oynamayı seven bir çocuğunuz varsa bu potanın ayakları da var. Evde basketbol oynamayı sağlayan potanın 12 cm çapında topu var. 

F/P ürünü gayet yeterli.

457 TL olan basket potası Temu'da 667 TL.

Ayaklı Basket Potası

AMAZON

Emoin Hareketli Kaktüs

Emoin Hareketli Kaktüs

Sesi taklit eden kaktüs aynı zamanda hareket ediyor. Çocukların çok hoşuna giden kaktüs iyi bir hediye olabilir. Sesi değiştiren ve konuşurken hareket eden kaktüs çok eğlenceli bir oyuncak.

495 TL olan kaktüs Temu'da 649 TL.

Emoin Hareketli Kaktüs

AMAZON

Masa Üstü Futbol Langırt

Masa Üstü Futbol Langırt

Masa üstüne koyup oynayabileceğiniz langırtla çok eğleneceksiniz. Oynaması basit olan langırtın 2 rengi var. Plastik olan langırt oldukça dayanıklı. Çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir oyun.

424 TL olan oyun Temu'da 908 TL.

Masa Üstü Futbol Langırt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın