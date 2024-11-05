Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 11:10

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

APICIZON Sehpa

APICIZON Sehpa

Yuvarlak sehpanın 42 cm çapı var. Yüksekliği 51 cm olan sehpa masif ahşap. Hem kaliteli hem şık bir görünümü olan sehpa İskandinav tarzı bir sehpa. Sade evler için ideal bir model olan sehpaya bayılacaksınız.

729 TL olan sehpanın benzeri Temu'da 971 TL.

APICIZON Sehpa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Feegow Asılı Çöp Kovası

Feegow Asılı Çöp Kovası

Duvara monte edilen çöp kovası 8,5 litre. Kokuları engellemesi için kapaklı bir yapısı var. Duvara monte edilmesi de çok kolay. Beyaz rengiyle ortamın dekoruna uyuyor.

657 TL olan kova Temu'da 737 TL.

Feegow Asılı Çöp Kovası

AMAZON

Dr. Plus İlaç Saklama Kutusu

Dr. Plus İlaç Saklama Kutusu

Sürekli ilaç kullanan biriyseniz size bir kutu lazım. 7 gün için ayrı ayrı kap olan saklama kutusunda her gün için 4 ayrı bölme bulunuyor. Fazla ilaç kullananların hayatını kolaylaştıracak bir ürün.

Dört bölmeli olması çok iyi, kapaklardaki semboller zor algılanıyor. Bunun dışında çok iyi bir oragnizör. Tavsiye ederim.

375 TL olan saklama kutusu Temu'da 379 TL.

Dr. Plus İlaç Saklama Kutusu

AMAZON

mordesign Emzirme Yastığı

mordesign Emzirme Yastığı

Bebek emzirenler için emzirme yastıkları büyük rahatlık sağlıyor. Bebeğinizi daha rahat emzirmenizi sağlayan yastık sizin konforunuz düşünülerek tasarlanmış. Üzerindeki minik yıldız desenleriyle çok şirin bir yastık.

399 TL olan yastığın Temu fiyatı 961 TL.

mordesign Emzirme Yastığı

AMAZON

auvstar Çocuk Tuvaleti

auvstar Çocuk Tuvaleti

Çocukla seyahat ediyorsanız bu tuvaletler sizin için hayat kurtarıcı olacak. 12-36 ay arasındaki çocuklar için uygun lazımlık her yere kolayca taşınabiliyor. Kolayca açıp kullanılabilecek bu lazımlık sayesinde artık çocuğunuzla rahat rahat gezebileceksiniz. 

423 TL olan çocuk tuvaletinin benzeri Temu'da 772 TL.

auvstar Çocuk Tuvaleti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Duvara Monte Sabunluk Tutucu

Duvara Monte Sabunluk Tutucu

2 tane gelen sabunluk çok tatlı. Altındaki delikler sayesinde su akıp gidiyor. Duş için ideal ürünlerden biri olan sabunluk sayesinde sabunlar artık yerlerde dolaşmıyor. Duvara monte edip kullanabileceğiniz tutucu balina şeklinde.

206 TL olan sabunluk tutucu Temu'da 340 TL.

Duvara Monte Sabunluk Tutucu

AMAZON

PandaEar Silikon Bebek Besleme Seti

PandaEar Silikon Bebek Besleme Seti

Bebeğinizin rahatça yemek yemesini istiyorsanız bu beslenme seti ideal. İçinde 2 tabak, 2 kaşık, 2 çatal, 2 bardak olan besleme seti ile çocuğunuz kendi yemek yiyebilecek. Bölünmüş tabağa yemekleri ayrı ayrı koyabileceksiniz. 

Yurtdışı ürünü olduğu için ufak endişem olmadı değil ama ne kargoda ne ürünlerde sıkıntı yaşadım. Ürünler çok kaliteli, Türkiye de satışta olan bu ürünlerden çok daha uyguna çoklu şekilde bebeğime almış oldum. Satıcıya teşekkürler 👌

567 TL olan besleme seti Temu'da 661 TL.

PandaEar Silikon Bebek Besleme Seti

AMAZON

Hamur Dünya Haritası Oyun Matı

Hamur Dünya Haritası Oyun Matı

150x150 cm olan oyun matında dünya haritası baskısı var. Çocukların oynaması için tasarlanan oyun matı sayesinde çocuğunuz rahatça oynayabilecek. Temiz bir yerde çocuklarınızın oynamasını istiyorsanız bu matı almanız gerek!

578 TL olan oyun matı Temu'da 846 TL.

Hamur Dünya Haritası Oyun Matı

AMAZON

Rordigo Vintage Rattan Bitki Standı

Rordigo Vintage Rattan Bitki Standı

Bitkileriniz için ideal stantlardan olan bu ürün sayesinde eviniz güzelleşecek. Uzun ömürlü ahşap stant sayesinde bitkileriniz kırılmıyor ya da dökülmüyor. Ayaklı yapısı ile hem şık hem kullanışlı.

399 TL olan standın Temu'da fiyatı 567 TL.

Rordigo Vintage Rattan Bitki Standı

AMAZON

Norhogo Seramik Rende

Norhogo Seramik Rende

Seramik rendede zencefil ya da sarımsak ezebilirsiniz. Kendi fırçasıyla gelen rende ile başka sebzeleri de rendelemeniz mümkün. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceksiniz.

181 TL olan rende Temu'da 202 TL.

Norhogo Seramik Rende

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın