Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yuvarlak sehpanın 42 cm çapı var. Yüksekliği 51 cm olan sehpa masif ahşap. Hem kaliteli hem şık bir görünümü olan sehpa İskandinav tarzı bir sehpa. Sade evler için ideal bir model olan sehpaya bayılacaksınız.

729 TL olan sehpanın benzeri Temu'da 971 TL.

APICIZON Sehpa

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