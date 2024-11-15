Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Noel ağacı için yapılan bu aydınlatma 2,5 metre uzunluğunda. 8 ayrı modu olan ışıklar su geçirmiyor. Bu sayede dışarıda kullanılmaya da uygun. Işıkları kullanabilmeniz için uzaktan kumandası var.

999 TL olan ışıklar Temu'da 1.068 TL.

CORST Noel ağacı Aydınlatması

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