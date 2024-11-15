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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 10:14

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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CORST Noel ağacı Aydınlatması

CORST Noel ağacı Aydınlatması

Noel ağacı için yapılan bu aydınlatma 2,5 metre uzunluğunda. 8 ayrı modu olan ışıklar su geçirmiyor. Bu sayede dışarıda kullanılmaya da uygun. Işıkları kullanabilmeniz için uzaktan kumandası var.

999 TL olan ışıklar Temu'da 1.068 TL.

CORST Noel ağacı Aydınlatması

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

ARSUK Noel Ağacı Saklama Çantası

ARSUK Noel Ağacı Saklama Çantası

Ağaçla işiniz bittikten sonra ne yapacağınızı bilemiyorsanız o zaman bu çanta tam sizlik. Su geçirmez yapısıyla dış mekana da koyabilirsiniz. Fermuarlı olduğu için açıp yerleştirmesi çok kolay.

234 TL olan çanta Temu'da 419 TL.

ARSUK Noel Ağacı Saklama Çantası

AMAZON external

10 Saçaklı Perde Led

10 Saçaklı Perde Led

Perdeye takılan bu ledler 10 saçaktan oluşuyor. 300x300 cm olan ledlerin kumandası var. 8 ayrı modu ile istediğiniz şekilde ışıkları değiştirebilirsiniz.

%5 indirime giren ledlerin fiyatı 184 TL. Temu'da ise 247 TL.

10 Saçaklı Perde Led

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Kapı Çelengi

Kapı Çelengi

Bu süsleme çok tatlı. İster kapıya ister ağaca asabileceğiniz süs ile ağacınız çok daha güzel olacak. Birden fazla alarak hem ağaca hem kapıya da asmanız mümkün.

241 TL olan süsün benzeri Temu'da 272 TL.

Kapı Çelengi

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Benim Marifetlerim Yılbaşı Ağacı Şeklinde Mum

Benim Marifetlerim Yılbaşı Ağacı Şeklinde Mum

Çam ağacı şeklindeki mum çok tatlı. İster kendinize ister sevdiğiniz birine hediye olarak alabileceğiniz mum 1 tane geliyor. Yaktığınızda daha güzel olacak mumdan birkaç tane alarak evinize koyabilirsiniz.

100 TL olan mum Temu'da 131 TL.

Benim Marifetlerim Yılbaşı Ağacı Şeklinde Mum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Unisex Rahat Günlük Spor Ayakkabı

Unisex Rahat Günlük Spor Ayakkabı

Rahat bu spor ayakkabıyı yürüyüş ayakkabısı olarak kullanabilirsiniz. Günlük olarak da giymeye uygun ayakkabı şık bir model. Beyaz rengiyle her kombine de uygun.

416 TL olan spor ayakkabı Temu'da 1.019 TL.

Unisex Rahat Günlük Spor Ayakkabı

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Relaxdays Tabure

Relaxdays Tabure

Aslında tabure olan bu ürünü aynı zamanda depolama alanı olarak da kullanmak mümkün. 38x37x38 cm boyutlarındaki tabure eve çok yakışıyor. Ayak taburesi olarak kullanılabilen taburenin çekmecesi de var.

652 TL olan taburenin benzeri Temu'da 701 TL.

Relaxdays Tabure

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interGO-Tekerlekli C Sehpa

interGO-Tekerlekli C Sehpa

Çok satanlarda 1. sırada yer alan koltuk sehpası C model. Tekerlekli olduğu için kullanılması kolay. Yan sehpada ister yemek yiyebilir ister kahve içebilirsiniz. Atlantik çamdan yapılan sehpa çok şık bir model.

386 TL olan sehpa Temu'da 937 TL.

interGO-Tekerlekli C Sehpa

AMAZON external

CUTEROOM Minyatür Kit

CUTEROOM Minyatür Kit

Kendin yap oyuncak evini yapmak çok eğlenceli. İçindeki her şeyi kendiniz yapacağınız minyatür kitle uğraşmak sizi rahatlatacak. Birine hediye almak için de bu kiti düşünebilirsiniz.

461 TL olan kit Temu'da 501 TL.

CUTEROOM Minyatür Kit

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Hareketli Pelüş Şapka

Hareketli Pelüş Şapka

Kulakları hareket eden bu pelüş şapka çok tatlı. İnek şeklindeki şapkayı hediye olarak da birine alabilirsiniz. Farklı tasarımı ile ilgi çekici şapkaya çocuklar bayılacak.

215 TL olan şapka Temu'da 267 TL.

Hareketli Pelüş Şapka

AMAZON external
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