Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Su geçirmez yapıdaki trençkot özellikle sonbahar için ideal. Yağmurlu havalarda sizi yarı yolda bırakmayacak trençkot hem şık hem kullanışlı bir parça. Şıklığınızı tamamlayacak trençkot her dolapta olmalı!

999 TL olan trençkot Temu'da 1.001 TL.

DeFacto Regular Fit Trençkot

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