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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 17:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Regular Fit Trençkot

DeFacto Regular Fit Trençkot

Su geçirmez yapıdaki trençkot özellikle sonbahar için ideal. Yağmurlu havalarda sizi yarı yolda bırakmayacak trençkot hem şık hem kullanışlı bir parça. Şıklığınızı tamamlayacak trençkot her dolapta olmalı!

999 TL olan trençkot Temu'da 1.001 TL.

DeFacto Regular Fit Trençkot

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Weblonya Çok Amaçlı Dolap Raf

Weblonya Çok Amaçlı Dolap Raf

5 katlı olan bu kitaplık evlerde hem eşyaları topluyor hem de şık duruyor. Çok amaçlı rafı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Salonda ya da odalarda kullanabileceğiniz rafın evinize çok yakışacağı kesin!

599 TL olan rafın Temu'da benzeri 894 TL.

Weblonya Çok Amaçlı Dolap Raf

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Yüksek Etkili Futbol Kale Ağı

Yüksek Etkili Futbol Kale Ağı

Kale için ağ arıyorsanız bu kale ağına bakabilirsiniz. Etkili ağ ile futbol oynamak daha güzel ve eğlenceli. Montajı çok kolay kale ağı beyaz polipropilen elyaftan üretilmiş.

463 TL olan kale ağı Temu'da 570 TL.

Yüksek Etkili Futbol Kale Ağı

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Bino Sehpa Avangart Yan Sehpa

Bino Sehpa Avangart Yan Sehpa

Avangart model bu sehpanın gold detayları var. Evinizin eşyalarına uyumluysa alabileceğiniz yan sehpa modern bir model. Üstüne çay ya da kahve koyabileceğiniz sehpanın alt kısmını depolama amacıyla kullanabilirsiniz.

499 TL olan yan sehpa Temu'da 622 TL.

Bino Sehpa Avangart Yan Sehpa

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EUROXANTY Fırın Tepsisi

EUROXANTY Fırın Tepsisi

Fırında yemek yapmanızı kolaylaştırcak tepsi 32x23,5x5 cm boyutlarında. Sulu yemekler ya da başka şeyler için uygun tepsinin yapışmaz kaplaması var. İçi siyah, dışı kırmızı tepsi ile en güzel yemekleri siz yapacaksınız.

168 TL olan tepsi Temu'da 405 TL.

EUROXANTY Fırın Tepsisi

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Noel Işıkları Hediye Kutusu

Noel Işıkları Hediye Kutusu

Noel için evinizi süslüyorsanız bu hediye kutularını düşünebilirsiniz. En şık süslemelerden biri olacak kutulara özellikle çocuklar bayılıyor. Işıklandırması da olan kutuları yapması çok kolay.

968 TL olan hediye kutusu Temu'da 1.061 TL.

Noel Işıkları Hediye Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Yıldız Kurabiye Kesici

Yıldız Kurabiye Kesici

Yıldız şeklindeki kurabiyeler çok güzel. Yıldız kurabiyeler yapmak istiyorsanız bu kurabiye kalıplarına ihtiyacınız var. 5 parça gelen kalıplarla evde herkes yaptığınız kurabiyelere bayılacak.

237 TL olan kurabiye kesici Temu'da 268 TL.

Yıldız Kurabiye Kesici

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Koton Midi Triko Elbise

Koton Midi Triko Elbise

Midi boydaki elbise triko kumaştan. Yarım kollu olduğu için oldukça şık bir ürün.  Bisiklet yaka olan elbise gri rengiyle çok tarz duruyor. Kot veya deri ceketle kombinleyebileceğiniz elbise en sevdiğiniz elbiselerden biri olacak.

251 TL olan elbisenin benzer bir modeli Temu'da 716 TL.

Koton Midi Triko Elbise

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Kadın Kawaii Tavşan Hırka

Kadın Kawaii Tavşan Hırka

Pembe rengiyle çok tatlı bir hırka olan bu ürün kalın olduğu için çok kullanışlı bir ürün. Üzerindeki tavşan deseni olan hırkayı sevdiğiniz birine hediye olarak da alabilirsiniz. 

727 TL olan hırkaya benzer bir başka hırka Temu'da 1.028 TL.

Kadın Kawaii Tavşan Hırka

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Encasa Homes Ütü Paspası

Encasa Homes Ütü Paspası

Ütü yaparken mutlaka ihtiyacınız olacak paspas sayesinde ütü yapma işi hem daha temiz hem de daha kolay oluyor. 71x50 cm olan ütü paspasının içi köpük dolgulu.

176 TL olan ürün Temu'da 308 TL.

Encasa Homes Ütü Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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