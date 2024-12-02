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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 11:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Uusollecy Kadın Örgü Hırka

Uusollecy Kadın Örgü Hırka

Düz hırka kış için ideal. Örgü hırkaları seviyorsanız bu model tam sizlik. Sonbahar ya da kış için uygun hırka sizi sıcacık tutacak.

499 TL olan hırkanın kırmızısı Temu'da 804 TL.

Uusollecy Kadın Örgü Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Jimmy Key Deve Tüyü Pantolon

Jimmy Key Deve Tüyü Pantolon

Deve tüyü rengindeki pantolon geniş paça. Yüksek bel olduğu için çok rahat pantolon en sevdiğiniz pantolonlardan biri olacak. Bu pantolonun 2 ayrı rengi daha var.

667 TL olan pantolona benzer bol paça pantolon Temu'da 693 TL.

Jimmy Key Deve Tüyü Pantolon

AMAZON external

Polar Kadın Ev Ayakkabısı

Polar Kadın Ev Ayakkabısı

İçi polar bu ayakkabılar çok rahat. Rahat olduğu kadar şık ayakkabı ile evde şıklıınızı konuşturacaksınız. Kışın ayaklarınız üşümesin istiyorsanız bu ev ayakkabısını alabilirsiniz.

921 TL olan ayakkabının terlik olanı Temu'da 1.038 TL.

Polar Kadın Loafer

AMAZON external

Ortopedik Gebelik Korsesi

Ortopedik Gebelik Korsesi

Hamilelerin alabileceği bu korse karnı destekliyor. Ortopedik gebelik korsesi bel destekli. Hamilelerin rahatını düşünen korse günlük kullanıma uygun. Esnek kumaşı sayesinde her bedene uyuyor.

259 TL olan korse Temu'da 360 TL.

Ortopedik Gebelik Korsesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

adL Pamuk Tunik

adL Pamuk Tunik

Uzun kollu tunik gömlek mavi-beyaz model. Viskon kumaştan yapılan tuniğin başka renkleri de var. 

Harika bir ürün severek kullanıyorum.

Fırsat ürünlerinden olan gömlek tunik 541 TL, Temu'da 580 TL.

adL Pamuk Tunik

AMAZON external
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TEAMEN Çocuk Sırt Çantası

TEAMEN Çocuk Sırt Çantası

Çocukların bayılacağı sırt çantası baykuş şeklinde. Çocukların okula giderken yanında götürebileceği sırt çantasının ayarlanabilir omuz askıları var. 2-6 yaş arası çocuklar için bu çanta oldukça yeterli.

300 TL olan çantanın arabalısı Temu'da 396 TL.

TEAMEN Çocuk Sırt Çantası

AMAZON external

Pau1hami1ton Dikişsiz Tayt

Pau1hami1ton Dikişsiz Tayt

Yüksek bel tayt ile spor yapmak çok rahat. Dikişsiz modellerden olan taytla yoga ya da egzersiz yapabilirsiniz. Rahat ve nefes alabilir malzemesi olan tayt herkese lazım!

149 TL olan tayt Temu'da 298 TL.

Pau1hami1ton Dikişsiz Tayt

AMAZON external

GoWith Kalın Çorap Seti

GoWith Kalın Çorap Seti

Yünlü bu çoraplar 3 renk geliyor. Kışın ayaklarınız çok üşüyorsa bu çoraplara bir bakın deriz. %80 yün çoraplar ile kış çok daha sıcak geçecek!

249 TL olan çoraplar Temu'da 256 TL.

GoWith Kalın Çorap Seti

AMAZON external

VELLETTE Saç Bandı

VELLETTE Saç Bandı

Bebekler için tasarlanan saç bantları çok tatlı. Çocuğunuzun saçlarının önüne gelmesini engelleyen saç bantları ayrıca çok şeker duruyor. Bu saç bantları 3 tane geliyor.

112 TL olan ürünler Temu'da 113 TL.

VELLETTE Saç Bandı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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