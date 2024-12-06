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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 15:24

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Mini Şort Etek

Koton Mini Şort Etek

Şort etek modellerden olan bu ürün A kesim. Yüksek bel eteğin rahat bir kesimi var. Siyah renkli olduğu için her şeyle kombinlemek mümkün. Etek giymeyi seviyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz.

219 TL olan eteğe benzer ürün Temu'da 299 TL.

Koton Mini Şort Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

BAFFHOME Araç Koltuk Kılıfı

BAFFHOME Araç Koltuk Kılıfı

Köpeğinizin arabanızı kirletmesini istemiyorsanız bu kılıfı almanız gerek. Su geçirmeyen yapısı sayesinde çok kullanışlı bir kılıf. Bu kılıf sayesinde arabanız tüy olmuyor.

583 TL olan kılıf Temu'da 986 TL.

BAFFHOME Araç Koltuk Kılıfı

AMAZON external

Sevi Bebe Emzirme Örtüsü

Sevi Bebe Emzirme Örtüsü

Bebeğinizi emzirmek için bu örtüyü alabilirsiniz. Tokalı olduğu için kullanmak kolay. Bebeğinizi rahat emzirmenizi sağlayan örtü mavi renkli. Katlanabildiği için taşıması çok kolay.

149 TL olan emzirme örtüsü Temu'da 182 TL.

Sevi Bebe Emzirme Örtüsü

AMAZON external

RiToEasysports Bebek Kemeri

RiToEasysports Bebek Kemeri

Bebeğiniz sandalyeyede daha güvenli otursun istiyorsanız bu kemeri alabilirsiniz. Rahatça bağlanabilen kemerle bebeğiniz rahatça ve güvenli şekilde oturuyor.

261 TL olan kemerin benzeri Temu'da 287 TL.

RiToEasysports Bebek Kemeri

AMAZON external

CiciIng Omuz Çantası Askısı

CiciIng Omuz Çantası Askısı

Omuz çantası askısı arıyorsanız bu çantaya bakın deriz! Ayarlanabilir askı etnik modelli. Çok renkli bu çantayı istediğiniz çantaya takabiliyorsunuz.

255 TL olan askı Temu'da 502 TL.

CiciIng Omuz Çantası Askısı

AMAZON external
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Kartlık Cüzdan

Kartlık Cüzdan

Bej renkli cüzdan kartlıklı bir model. Çok gözlü modellerden biri olan cüzdan ile paralarınız ve kartlarınız düzenli bir şekilde duracak. Rengi çok güzel cüzdanın kağıt para kısmı da var.

146 TL olan cüzdan Temu'da 150 TL.

Kartlık Cüzdan

AMAZON external

DeFacto Coool Sweatshirt

DeFacto Coool Sweatshirt

Bu hırka serin havalarda çok işe yarıyor. Gri renkli olduğu için kombinlemek çok kolay. Her rengin üzerine giymeniz mümkün. Kapüşonlu hırka rahat ve şık bir hırka. 

424 TL olan sweat hırka Temu'da 566 TL.

DeFacto Coool Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Vigo Wood Laptop Sehpası

Vigo Wood Laptop Sehpası

Katlanır bu laptop sehpası sayesinde her yerde bilgisayarınızı kullanabileceksiniz. Ayaklı model olduğu için rahat sehpanın telefon için özel bölmesi var.

Harika kaliteli bir urun ve cok kullanisli oldu. Bu tarz yatak,koltuk laptop masasi arayanlar icin ideal. Ahsabi da yapisi da cok kaliteli

979 TL olan sehpa Temu'da 1.039 TL.

Vigo Wood Laptop Sehpası

AMAZON external

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

Crop kazak kış boyu kullanabileceğiniz bir parça. Hem şık hem rahat kazak beyaz rengiyle her şeyin üstüne uyuyor. Çok satanlarda 1. sırada yer alan kazağı herkes çok beğeniyor.

Kalıbı duruşu rengi çok tatlı. M giyenler rahatlıkla s beden de alabilir, dökümlü olsun isterseniz kendi bedeniniz rahat, bir beden büyüğü de dökümlü olur.

378 TL olan kazağın benzeri Temu'da 544 TL.

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

AMAZON external

Coverzone Telefon Tutucu

Coverzone Telefon Tutucu

Ayarlanabilir telefon tutucu sayesinde arabada telefonunuzla navigasyonu kolayca takip edebiliyorsunuz. Dikiz aynasına takılan telefon tutucu çok işe yarıyor. 

191 TL olan telefon tutucu Temu'da 250 TL.

Coverzone Telefon Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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