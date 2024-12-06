Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Şort etek modellerden olan bu ürün A kesim. Yüksek bel eteğin rahat bir kesimi var. Siyah renkli olduğu için her şeyle kombinlemek mümkün. Etek giymeyi seviyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz.

219 TL olan eteğe benzer ürün Temu'da 299 TL.

Koton Mini Şort Etek

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