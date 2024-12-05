Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çocukları tuvalete alıştırırken kapak şart. Bu plastik kapak yumuşak olduğu için çocuğunuz rahat ediyor. Seyahat halinde yanınızda götürebileceğiniz kapak her ebeveyne lazım!

340 TL olan klozet kapağı Temu'da 482 TL.

Venture Pote Plus Çocuk Klozet Kapağı

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