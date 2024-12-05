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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 10:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Venture Pote Plus Çocuk Klozet Kapağı

Venture Pote Plus Çocuk Klozet Kapağı

Çocukları tuvalete alıştırırken kapak şart. Bu plastik kapak yumuşak olduğu için çocuğunuz rahat ediyor. Seyahat halinde yanınızda götürebileceğiniz kapak her ebeveyne lazım!

340 TL olan klozet kapağı Temu'da 482 TL.

Venture Pote Plus Çocuk Klozet Kapağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Mxtech Bebek Arabası Tekerlek Kılıfı

Mxtech Bebek Arabası Tekerlek Kılıfı

Bebek arabanız varsa bu kılıfları da almanız gerek. Bebek arabasının tekerleklerine özel üretilen bu kılıf her arabaya uygun. 4 parça halinde gelen kılıflar su geçirmiyor.

264 TL olan kılıfların Temu'da 2 tanesi 206 TL.

Mxtech Bebek Arabası Tekerlek Kılıfı

AMAZON external

Mini Şort Etek

Mini Şort Etek

Normal beli olan etek, mini boyda. Viskon karışımlı etek ile kombinleriniz çok şık olacak. Kareli etek yeşil renginde. Makinede yıkanabildiği için temizliği çok kolay.

Aşırı rahat yumuşak bir kumaşı var ben kendi bedenimi aldım çok beğendim.

268 TL olan etek Temu'da 431 TL.

Mini Şort Etek

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FOMIYES Makaralı Bilyalı Masaj Aleti

FOMIYES Makaralı Bilyalı Masaj Aleti

Kendinize masaj yapmak için bu alet şart. Elle manuel şekilde vücudunuza masaj yapabileceğiniz alet yorgun günlerde sizi rahatlatacak.

590 TL olan masaj aleti Temu'da 684 TL.

FOMIYES Makaralı Bilyalı Masaj Aleti

AMAZON external

Pupil London Terlik

Pupil London Terlik

Ayaklarınızın rahat etmesini sağlayan terlik sarı rengiyle çok güzel duruyor. Hem şık hem rahat bu terliklerler herkese lazım.

187 TL olan terlik Temu'da 376 TL.

Pupil London Terlik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Cihan Yılmaz Kadın Sırt Çantası

Cihan Yılmaz Kadın Sırt Çantası

Çok kullanışlı bu sırt çantası rengiyle de her kombine uyuyor. Estetik tasarımı ve fonksiyonel kullanımıyla favori çantalarınızdan biri olacak. Günlük kullanıma uygun çanta krem rengiyle çok güzel bir çanta!

349 TL olan sırt çantası Temu'da 689 TL.

Cihan Yılmaz Kadın Sırt Çantası

AMAZON external

LOHXA Kadın Örgü Elbise

LOHXA Kadın Örgü Elbise

Örgü elbise çok şık bir parça. Beyaz rengiyle her şeyle kolayca kombinlenebiliyor. Uzun boylu elbiseyi çizme ya da topuklularla birlikte giyebilirsiniz. 

774 TL olan elbise Temu'da 778 TL.

LOHXA Kadın Örgü Elbise

AMAZON external

Spor Taytlı Şort

Spor Taytlı Şort

Spor taytlı şortla spor yapmak çok rahat. Yanları file detaylı şortun size çok yakışacağı kesin. Siyah renkli şortun üzerine istediğiniz renkte bir üst giyebilirsiniz. 

267 TL olan şort Temu'da 294 TL.

Spor Taytlı Şort

AMAZON external

JUNE Taş Detaylı Tişört

JUNE Taş Detaylı Tişört

%100 pamuk tişört mor rengiyle göz alıcı. Üzerinde taş detayları olan tişört çok tatlı bir model. Bu tişörtün kırmızı rengi de var.

199 TL olan mor tişörte benzer bir mor tişört Temu'da 381 TL.

JUNE Taş Detaylı Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

Örgü desenli crop kazak kış için almanız gereken bir ürün. Pembe rengiyle şeker kazağı pantolon, tayt ya da etekle kombinleyebilirsiniz. 

ürünün rengi fotoğrafta göründüğü gibi canlı, boyu kısa zaten crop kazak diye geçiyor yüksel bel pantolonlarla kombinlenebilir kumaşı çok kaliteli tam beden alabilirsiniz

369 TL olan kazağın benzeri Temu'da 547 TL.

DeFacto Coool Relax Fit Crop Kazak

AMAZON external

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mulan
mulan
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