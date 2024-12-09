Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Espardil ayakkabı modelini seviyorsanız bu ayakkabıyı da seveceğiniz kesin. Keten ayakkabı hem rahat hem güzel. 4 ayrı rengi olan ayakkabının her rengi ayrı bir güzel. Yazın özellikle günlük olarak giyebilirsiniz.

3 ÇİFT ALDIM HER RENGİNİ.

Prime Fırsatı olan ayakkabı 229 TL, Temu'da ise 683 TL.

DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

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