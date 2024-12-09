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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 16:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

Espardil ayakkabı modelini seviyorsanız bu ayakkabıyı da seveceğiniz kesin. Keten ayakkabı hem rahat hem güzel. 4 ayrı rengi olan ayakkabının her rengi ayrı bir güzel. Yazın özellikle günlük olarak giyebilirsiniz.

3 ÇİFT ALDIM HER RENGİNİ.

Prime Fırsatı olan ayakkabı 229 TL, Temu'da ise 683 TL.

DeFacto Erkek Espadril Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Fermuarlı Sweatshirt Hırka

Fermuarlı Sweatshirt Hırka

Sweatshirt hırkaları seviyorsanız bu hırkayı da seveceğinize eminiz. Beyaz rengiyle her şeye uyan hırkanın rahat kesimi var. Serin havalarda giyebileceğiniz hırka şık ve rahat bir model.

527 TL olan hırka Temu'da 594 TL.

Fermuarlı Sweatshirt Hırka

AMAZON external

adabebek Sweat Etek Takım

adabebek Sweat Etek Takım

Çocuğunuz için alabileceğiniz bu takım etek ve üstten oluşuyor. 9-10 yaşa uygun takımın ekoseli eteği ve baskılı sweati var. 

249 TL olan takımın benzeri Temu'da 284 TL.

adabebek Sweat Etek Takım

AMAZON external

DeFacto Oversize Fit Sweatshirt

DeFacto Oversize Fit Sweatshirt

Oversize ürünleri seviyorsanız bu sweatshirtü de seveceğiniz kesin. Kapüşonlu model çok kullanışlı. Kalın swaeati kış boyu giyeceksiniz. Rengi de güzel olan sweat kotlarla çok yakışacak.

430 TL olan sweatshirtün gri renklisi 446 TL.

DeFacto Oversize Fit Sweatshirt

AMAZON external

Spesniks V Yaka Bluz

Spesniks V Yaka Bluz

V yaka bluz, çok şık bir model. Özel günlerde giyebileceğiniz bluzu günlük olarak da giyebilirsiniz. Rengiyle her şeye uyan bluz rahat bir parça.

280 TL olan bluza benzer bir bluz Temu'da 389 TL.

Spesniks V Yaka Bluz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Adorel Terlik Çorap

Adorel Terlik Çorap

2 tane gelen çorapların altı kalın, bu sayede bebeğiniz rahat ediyor. Bebeğinizin ayakları üşümesin diye alabileceğiniz çorap terliklerin kaymaz tabanı var. Kalın çoraplarla bebeğiniz kışın rahat edecek.

143 TL olan çorap Temu'da teklisi 145 TL.

Adorel Terlik Çorap

AMAZON external

Jimmy Key Kısa Triko Kazak

Jimmy Key Kısa Triko Kazak

Uzun kollu triko kazak kışın en sevdiğiniz parça olacak. Her şeyle kombinleyebileceğiniz kazak balıkçı yaka. Ekru rengiyle çok şık kazak, crop model.

600 TL olan kazak Temu'da 765 TL.

Jimmy Key Kısa Triko Kazak

AMAZON external

GÖNDERİR Keten Günlük Sneaker

GÖNDERİR Keten Günlük Sneaker

Keten günlük ayakkabı düz taban. Rahat ayakkabı bağcıklı. Günlük olarak giyilmeye uygun ayakkabı her şeyin altına giyilebiliyor. 

427 TL olan sneaker Temu'da 401 TL.

GÖNDERİR Keten Günlük Sneaker

AMAZON external

Granbest Premium Koltuk Kılıfı

Granbest Premium Koltuk Kılıfı

Su geçirmez yapısıyla kullanışlı koltuk kılıfı her eve lazım. Evdeki koltuklarınızın yıpranmasını engelleyecek kılıf 2 kişilik koltuklar için tasarlanmış. Şarap kırmızısı rengi ile çok iddialı kılıfın başka renkleri de var.

245 TL olan kılıf Temu'da 504 TL.

Granbest Premium Koltuk Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Flosoft Çocuk Taburesi

Flosoft Çocuk Taburesi

Kaymayan çocuk taburesi çocuklar için çok güvenli. Çift basamaklı tabure sayesinde çocuğunuz her yere ulaşabiliyor. Banyoda ya da odalarda kullanılabilecek tabure evde çok işe yarıyor.

499 TL olan tabure Temu'da 972 TL.

Flosoft Çocuk Taburesi

AMAZON external

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mulan
mulan
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