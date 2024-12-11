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Amazon'da 300 TL P&G Alışverişine 100 TL Para İadesi Kampanyası Başladı!

etiket Amazon'da 300 TL P&G Alışverişine 100 TL Para İadesi Kampanyası Başladı!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.12.2024 - 16:41

Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çoğunlukla internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız bu fırsat tam size göre! 

Bu içerik 11.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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6 Aralık tarihinde başlayan kampanya, 30 Aralık tarihine kadar sürecek!

6 Aralık tarihinde başlayan kampanya, 30 Aralık tarihine kadar sürecek!

Temizlik malzemelerinden kişisel bakım ve anne-bebek ürünlerine yüzlerce üründe geçerli 300 TL P&G Alışverişine 100 TL Para İade kampanyası dahilinde yüzlerce market ürününde indirim sunuyor.

Bedava kargodan yararlanabilmeniz için öncelikle Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer hala Prime üyesi değilseniz, hemen buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden Prima Bebek Bezlerine birçok üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden Prima Bebek Bezlerine birçok üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

300 TL P&G Alışverişine 100 TL Para İadesi fırsatından yararlanabileceğiniz seçili ürünler burada sizi bekliyor.

Günün diğer fırsatları burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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