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Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

etiket Yeni Kargo Ücretleri Eklenmeden Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 12:40

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yağ Püskürtme Şişesi

Yağ Püskürtme Şişesi

Yemek yaparken işinize yarayacak bu püskürtme şişesi, çok yağ koyulmayan yemekler için ideal. 200 ml olan püskürtme şişesi airfryer için kullanılmaya uygun. 62 lira olan şişe her eve lazım!

Yağ Püskürtme Şişesi

TEMU external

Sevimli Önlük

Sevimli Önlük

Bu sevimli önlük eski zamanları hatırlatıyor. Evde mutfakta yemek yaparken kullanabileceğiniz önlük leke tutmayan kumaştan üretilmiş. Fiyatını söyleyince anında sipariş edeceğinize eminiz. Güzel bir indirimde olan önlük 7 TL. Durduğununuz kabahat, hemen sepete atın!

Sevimli Önlük

TEMU external

Masa Matı

Masa Matı

Şık sofralar kurmak için alabileceğiniz bu matlar sayesinde masanız kirlenmiyor. Su geçirmez yapıda olduğu için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 4 tane gelen masa matı ısıya da dayanıklı. Bu kadar güzel matlar pahalı diye düşünmeyin sakın, bu 4 mat 176 TL. 

Masa Matı

TEMU external

Saklama Kutusu

Saklama Kutusu

Saklama kutuları evlerde çok sık kullanılıyor. Bu saklama kutusu ise hem şık hem çok kullanışlı. Üst kısmı şeffaf olduğu için içine neler koyduğunuzu görebiliyorsunuz. Sert bir kutu olduğu için eğilip bükülmüyor. Bu kadar özelliği var ama fiyatı 161 TL.

Saklama Kutusu

TEMU external

Otomatik Evcil Hayvan Besleyici ve Su Sebili Seti

Otomatik Evcil Hayvan Besleyici ve Su Sebili Seti

Hayvanlarınızı otomatik beslemek istiyorsanız bu ürün size şart. Hem mama hem su olan set oldukça dayanıklı. Kediler ve küçük köpeklerin kullanımına uygun setle etrafa mama ve su dökülmüyor. Bu set normalde çok pahalıdır ama Temu'da değil. Bu setin fiyatı 475 TL.

Otomatik Evcil Hayvan Besleyici ve Su Sebili Seti

TEMU external
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Rahat Ev Terliği

Rahat Ev Terliği

Erkek ve kadınlar için uygun olan terlikler kışın ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Yumuşacık kumaşı ile ayaklarınız hep rahat. EVA tabanı ile kaymıyor ve güvenli. İster kendinize ister misafirlerinize alabileceğiniz ev terliği kaçmaz bir fiyata. 71 TL olan fiyatıyla birden fazla almak isteyeceksiniz.

Rahat Ev Terliği

TEMU external

Akıllı Saat

Akıllı Saat

Android ve iPhone telefonlarla kullanılabilen akıllı saatin spor modları var. Hareketsizlik hatırlatıcısı da olan akıllı saat özellikle egzersiz yaparken çok işinize yarayacak. 'Akıllı saat fiyatları almış başını gitmiş, bunu nasıl alayım?' diye düşünmeyin. Çünkü bu akıllı saat 290 TL.

Akıllı Saat

TEMU external

Lüks Lodge Stil Pet Evi

Lüks Lodge Stil Pet Evi

Yumuşacık bu pet evi kediler ve köpekler için uygun. Kışın hayvanlarınız sıcacık bir yerde uyusun istiyorsanız bu pet evini düşünün bizce! Bu şeker mi şeker evlerin fiyatı da çok şeker. En çok satanlar arasında yer alan pet evi 369 TL. Bu fiyata bu kadar güzel bir ev olabilir mi?

Lüks Lodge Stil Pet Evi

TEMU external

Büyük Kapasiteli Kozmetik Çantası

Büyük Kapasiteli Kozmetik Çantası

Seyahatler için gerekli bu kozmetik çantası oldukça büyük kapasiteli. Her yere makyaj malzemelerinizi götürmek istiyorsanız bu çanta size gerekiyor. Farklı bölmeleri olan çantanın her bölmesine farklı eşyalarınızı koymanız mümkün. Fermuarlı bölmeleri ile kullanımı kolay. Bu kadar kullanışlı ama fiyatı o kadar uygun ki hemen almak isteyeceksiniz. Büyük kapasiteli kozmetik çantası 101 TL.

Büyük Kapasiteli Kozmetik Çantası

TEMU external

Herobaby Yalıtımlı Öğle Yemeği Kabı

Herobaby Yalıtımlı Öğle Yemeği Kabı

Öğle yemeğini kendiniz götürüyorsanız bu kap size şart. Kapaklı olduğu için yemekleriniz korunuyor. Çok katmanlı kaba birkaç ayrı yemek koyabiliyorsunuz. Okulda, ofiste, kampta ve istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz kap fiyatı sizi üzmeyecek bir fiyat. 246 TL olan kap tükenmek üzere!

Herobaby Yalıtımlı Öğle Yemeği Kabı

TEMU external
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Elektrikli Tüy Toplama Makinesi

Elektrikli Tüy Toplama Makinesi

USB kablolu tüy toplama makinesinin bıçakları paslanmaz çelik. Kıyafetlerdeki tüyleri toplamanıza yardımcı olacak makine sayesinde kazaklardan çarşaflara her şeydeki tüyleri toplamak mümkün. Tüyleri etkili şekilde temizleyen makinenin fiyatı 100 TL. Dışarıdan almaya kalksanız bunun 2-3 katı. 

Elektrikli Tüy Toplama Makinesi

TEMU external

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mulan
mulan
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