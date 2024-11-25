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Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

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etiket Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 11:05

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Geniş Kollu Kazak

Geniş Kollu Kazak

Farklı tarzıyla beğenilen kazağın tek omzu açık. Özellikle serin havalara uygun kazakla kombinler çoşuyor. 193 TL olan kazağı bu kadar ucuza bulmanız bizce imkansız. Hem şık hem kaliteli kazakla kombinlerinize herkes bayılacak!

Geniş Kollu Kazak

TEMU external

Bebekin Takım

Bebekin Takım

Çok satanlarda yer alan takımlardan 2 tane geliyor. Bir tane düz renk bir tane desenli olan takımlarla bebeğiniz rahat ediyor. Uzun kollu modeller olan bu takımlar bahar ayları için ideal. Bu takımların fiyatı şok edici! 159 TL olan takımlardan sadece biri 159 TL zannetmeyin, ikisi birlikte bu fiyata.

Bebekin Takım

TEMU external

Altı Yüzlü Oyuncak

Altı Yüzlü Oyuncak

Bebeğinizi meşgul tutacak bu top çok eğlenceli. Bebeğinizin motor ve zihinsel becerilerini geliştirecek bu oyuncağın birçok yüzü var. Her yüzünde de farklı bulmacalar bulunuyor. Küçük ama eğlenceli bu oyuncak çocuğunuzun favorisi olacak. Bu oyuncağın kendisi gibi fiyatı da çok hoşunuza gidecek. 187 TL olan oyuncağı yeni bebeği olan herkese alacaksınız.

Altı Yüzlü Oyuncak

TEMU external

Çift Fermuarlı Uzun Cüzdan

Çift Fermuarlı Uzun Cüzdan

Cüzdanların fiyatı almış başını gidiyor. Çift fermuarlı cüzdanın 5 ayrı rengi var. Telefondan biraz büyük olan cüzdana her şey sığıyor. İçine birçok kartınızın sığacağı cüzdan şıklığının yanında aynı zamanda ucuz. 102 TL olan cüzdanın fiyatını duyan herkes almak isteyecek.

Çift Fermuarlı Uzun Cüzdan

TEMU external

Zarif Paslanmaz Çelik Makas

Zarif Paslanmaz Çelik Makas

Paslanmaz çelik makas özellikle dikiş yapanlar için gerekiyor. Oldukça keskin bu makaslar aynı zamanda farklı bir tasarıma sahip. Bu makası tabii ki sadece dikiş için kullanmıyorsunuz. Evde ya da ofiste de bu makası kullanabilirsiniz. Zaten fiyatını duyunca eve, ofise, arkadaşlarınıza yani tüm tanıdıklarınıza almak isteyeceksiniz. Bu makas 26 TL.

Zarif Paslanmaz Çelik Makas

TEMU external
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Kaş Düzeltme Makası

Kaş Düzeltme Makası

Kaşlarınızı evde kendiniz yapmak istiyorsanız bu makası alabilirsiniz. Taraklı yapısı sayesinde kaşlarınız tam istediğiniz gibi oluyor. 'Bu profesyonel bir şeye benziyor, pahalıdır kesin' diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu taraklı makas sadece 24 TL.

Kaş Düzeltme Makası

TEMU external

Mutfak Yıkama Sepeti

Mutfak Yıkama Sepeti

Sebze, pirinç ve daha birçok şeyi yıkayabileceğiniz sepet her mutfağa lazım. Farklı renkleri olan sepetlerden mutfağınıza en uyanı alabilirsiniz. Kolay kullanımı olan sepet mutfakta çok işinize yarayacak. Fiyatı ise 52 TL.

Mutfak Yıkama Sepeti

TEMU external

Kumaş Seyahat Düzenleyici

Kumaş Seyahat Düzenleyici

6 tane gelen seyahat düzenleyici özellikle çok geziyorsunuz size gerek. Kaliteli kumaşı ile uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bir yere giderken bavul hazırlamak eziyetse bu sizin işinizi kolaylaştıracak. Tüm kıyafetlerinizi düzene koyan bu ürün 86 TL.

Kumaş Seyahat Düzenleyici

TEMU external

Elektronik Seyahat Çantası

Elektronik Seyahat Çantası

Elektronikleri koyabileceğiniz bu çanta çok işinize yarayacak. Dayanıklı kumaşı sayesinde içindekilere bir şey olmuyor. Şarj aletleri, kulaklık kabloları gibi birçok şeyi içine alan çanta sayesinde seyahatlerde kablolar birbirine karışmıyor. Bu çanta 40 TL, yani çok çok ucuz!

Elektronik Seyahat Çantası

TEMU external

Omuz Askılı Yalıtımlı Çanta

Omuz Askılı Yalıtımlı Çanta

Yalıtımlı çanta hem sıcaklar hem soğuklarda kullanılabiliyor. Öğle yemeğinizi işe ya da okula götürüyorsanız o zaman bu çanta sizin için istek değil, ihtiyaç. Su geçirmez yapısı sayesinde oldukça dayanıklı. Omuzda taşınabilen çantayı yazın içecek soğutmak için de kullanmak mümkün. Bu kadar işlevsel bir şey pahalı sanmayın sakın, fiyatı 83 TL.

Omuz Askılı Yalıtımlı Çanta

TEMU external
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Compact And Refillable Parfüm Şişesi

Compact And Refillable Parfüm Şişesi

Seyahat boy şişe ile gittiğiniz her yere parfümünüzü taşıyabiliyorsunuz. Şık ve yer kaplamayan şişelerin birçok rengi var. En çok puan alan ürünlerden biri bu şişeler. 22 TL olan parfüm şişesi herkese lazım.

Compact And Refillable Parfüm Şişesi

TEMU external

İlaç Organizatörü Çanta

İlaç Organizatörü Çanta

Özellikle seyahatlerde çok işinize yarayacak bu organizatörü evde de kullanabilirsiniz. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz organizatörü çantanıza atıp çıkabiliyorsunuz. 26 lira olan çantayı çok ilaç kullanan sevdiklerinize alabilirsiniz.

İlaç Organizatörü Çanta

TEMU external
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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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