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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 10:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DoviHome Sandy Pamela Hope Makyaj Düzenleyici

DoviHome Sandy Pamela Hope Makyaj Düzenleyici

Makyaj malzemelerinizi düzenlemek için bu kutulara ihtiyacınız var. 3 tane gelen düzenleyiciler gül kurusu renginde. Tüm malzemeleri ortadan kaldıran düzenleyici çok malzemesi olan herkese lazım.

239 TL olan düzenleyici Temu'da 430 TL.

DoviHome Sandy Pamela Hope Makyaj Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Kısa Kollu Tişört

Kısa Kollu Tişört

Polo yaka tişört aslında ince bir kazak. Bu kazağın size çok yakışacağı kesin. Kombinlerde bu tişört kazağı çok sık kullanacaksınız bizce.

Aşırı güzel hem şık hem spor . İki şekilde de giyilebilir triko bluz. Simli olması ayrı bir hava katmış

232 TL olan triko kazak Temu'da 391 TL.

Kısa Kollu Tişört

AMAZON external

Ahşap Pencere Model Anahtarlık

Ahşap Pencere Model Anahtarlık

Evin girişine asabileceğiniz bu anahtarlık pencere şeklinde. Duvara asabileceğiniz anahtarlık beyaz. Üzerine birkaç tane anahtarlık asılabildiği için çok kullanışlı.

140 TL olan anahtarlık Temu'da 190 TL.

Ahşap Pencere Model Anahtarlık

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Bosphorus Homi Bambu Çamaşır Sepeti

Bosphorus Homi Bambu Çamaşır Sepeti

Kapaklı çamaşır sepeti her eve lazım. Bambu sepet çok şık duruyor. Çamaşırlarınızı koymak için bu sepet şart. 35x35x60 cm boyutlarındaki çamaşır sepeti banyonuza çok yakışacak.

Küçük banyo içindi, görünüşü güzel ve kullanışlı.

1.015 TL olan sepet Temu'da 1.049 TL.

Bosphorus Homi Bambu Çamaşır Sepeti

AMAZON external

Forlush Ayakkabı Rafı

Forlush Ayakkabı Rafı

5 tane gelen ayakkabı rafı duvara monte edilebiliyor. Terliklerinizi düzgünce saklamak için bu rafı alabilirsiniz. Bu raf deliksiz montaj edilebiliyor. Terlik dışında havlu da asmak mümkün.

319 TL olan raf Temu'da 502 TL.

Forlush Ayakkabı Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Vesaneae Bitki Standı

Vesaneae Bitki Standı

Bitkileriniz için güzel bir stand arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Ahşap olduğu için hem kaliteli hem de çok şık duruyor. İç mekan bitkileriniz için ideal bir ürün. 

464 TL olan standın benzeri Temu'da 672 TL.

Vesaneae Bitki Standı

AMAZON external

Aisamco Yapay Bonsai Ağacı

Aisamco Yapay Bonsai Ağacı

33 cm olan ağaç yapay. Evde gerçek bitki bakmakta zorlanıyorsanız o zaman yapay bitkiler tam sizlik. Masanıza dekor olarak alabileceğiniz ağacı sevdiğiniz birine hediye de edebilirsiniz. 

399 TL olan ağacın benzeri Temu'da 412 TL.

Aisamco Yapay Bonsai Ağacı

AMAZON external

Kapı Zinciri

Kapı Zinciri

Kapınızı daha güvenli hale getirmek için bu kapı zincirini alabilirsiniz. Vidalı zinciri monte etmek oldukça kolay. Paslanmaz çelik zincir uzun yıllar dayanıklı. Kapınızı hırsızlara karşı korumanın yolu bu zincir.

179 TL olan kapı zinciri Temu'da 209 TL.

Kapı Zinciri

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BOX & BOX Kirli Çamaşır Sepeti

BOX & BOX Kirli Çamaşır Sepeti

Katlanabilir çamaşır sepeti az yeri olanlar için gerekli. Tek bölmesi olan çamaşır sepeti evin her köşesine kolayca sığabiliyor. 39x42x58 cm olan çamaşır sepeti makinede yıkanabiliyor. Su geçirmez kumaşı ile çok kullanışlı!

Yeni kullanmaya başladım. Kurulumu gayet kolay. İç metal kısımları çok sağlam değil aliminyum profilden oluşuyor. Çok kişilik aileler için haznesi az ama sürekli çamaşır yıkayanlar için yeterli benim için yeterli şimdilik memnunum .

299 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 472 TL.

BOX & BOX Kirli Çamaşır Sepeti

AMAZON external

Raxove Çocuk Oyun Çadırı

Raxove Çocuk Oyun Çadırı

Çocuklarınız çadırda oynamayı seviyorsa bu çadırı onlara hediye alabilirsiniz. Katlanabilir özellikli çadırı kullanmadığınızda kaldırıp saklayabilirsiniz. Dayanıklı çadırla çocuğunuz uzun saatler oynayabilecek.

996 TL olan çadır Temu'da 1.039 TL.

Raxove Çocuk Oyun Çadırı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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