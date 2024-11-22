onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 16:17

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Noel Süs Seti

Noel Süs Seti

44 parça gelen süsler çok güzel. Kırmızı rengi çam ağacına çok yakışıyor zaten. Eğer ağacınız en güzel süslerle dolsun istiyorsanız bu seti alabilirsiniz. 330 TL olan setten tek bir tane almakla yetinmeyeceksiniz. Ucuz Noel süslemesi arıyorsanız buna bir bakın deriz!

Noel Süs Seti

TEMU external

Ahşap Saplı Çaydanlık

Ahşap Saplı Çaydanlık

Ahşap saplarıyla çok güzel duran çaydanlık paslanmaz çelik. 2,5 litre kapasitesiyle herkese yetiyor. Bu kadar güzel bir ürün çok pahalıdır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sınırlı süreli olarak indirimli olan çaydanlık 546 TL. Muadilleri ise 2 katından fazla. Kahve, çay ya da su kaynatmak için mükemmel çaydanlık mutfağınızdaki en sevdiğiniz ürün olacak.

Ahşap Saplı Çaydanlık

TEMU external

Yatak Takımı

Yatak Takımı

4 parça gelen bu takımın içinde yorgan kılıfı, çarşaf ve 2 yastık kılıfı var. Seyahatlerde yanınıza alacağınız bu takım sayesinde artık her yerde rahatça yatabileceksiniz. Sınırlı süre için indirime girmiş olan yatak takımı şu an 503 TL. Tek kullanımlık bu takım gezilerinizde size çok yardımcı olacak.

Yatak Takımı

TEMU external

Japon Esintili Tuvalet Fırçası Seti

Japon Esintili Tuvalet Fırçası Seti

Tuvaletlerinizi temizlerken ihtiyacınız olacak fırça seti çok kullanışlı. Bu fırça seti sadece bir fırçadan oluşuyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fırçayı koyabileceğiniz bir kap ve yanında küçük bir fırça olan bu setin fiyatı sizi şok edecek. 96 TL olan fırça seti ile temizlik yaparken çok rahat edeceksiniz. 

Japon Esintili Tuvalet Fırçası Seti

TEMU external

Meyve Desenli El Havluları

Meyve Desenli El Havluları

5 tane gelen el havluları rengarenk. Yumuşak havluların üzerinde meyve desenleri var. Hızlı kuruyan havluları banyoda ya da mutfakta kullanabilirsiniz. Rengarenk bu havlular içinizi açacak. 152 TL olan havluların tanesi resmen 30 TL'ye geliyor!

Meyve Desenli El Havluları

TEMU external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mini LCD Akıllı Çalar Saat

Mini LCD Akıllı Çalar Saat

LCD ekranlı çalar saat çok şık. Hem işlevsel hem şık görünüşlü bu çalar saat alarm, gece lambası, takvim ve daha birçok işe yarıyor. Pille çalıştığı için elektriğe ihtiyaç duymuyorsunuz. 83 lira olan saat bedavadan biraz pahalı! Sadece kendinize değil, sevdiklerinize de alabileceğiniz çalar saat küçük olduğu için yer kaplamıyor.

Mini LCD Akıllı Çalar Saat

TEMU external

Borasilikat Cam Bardak

Borasilikat Cam Bardak

Farklı bir bardak arıyorsanız bu bardağa bakabilirsiniz. Sosyal medyaya bu bardakla attığınız her fotoğraf beğeni yağmuruna tutulacak. Fiyonklu cam bardak tam sunum bardağı! 

Borasilikat Cam Bardak

TEMU external

Şifon Kek Kalıbı

Şifon Kek Kalıbı

Pastacılıkla ilgilenenler için bu kaplar şart. Bu kalıpların kalınlaştırılmış tabanı var. Alüminyum kaplamalı kalıp evde ya da pastanelerde kek için kullanılıyor. Keklerinizin hep istediğiniz gibi pişmesini sağlayacak kek kalıbının tabanı 4 inç. Bu boyun fiyatı ise 98 TL. Bu ucuz fiyatı gören almış, çünkü ürün tükenmek üzere!

Şifon Kek Kalıbı

TEMU external

Otomatik Açılan Yağ Dağıtıcı

Otomatik Açılan Yağ Dağıtıcı

Yağların etrafa damlamasından rahatsız oluyorsanız bu kapağı alabilirsiniz. Sızdırmaz olduğu için etrafta artık yağ lekesi görmeyeceksiniz. Mutfaktaki şişelere uyumlu başlık silikon. İki farklı rengi de var. Ama en önemli kısmı tabii ki fiyatı. Bu kadar işlevsel bir ürünün pahalı olmasını beklersiniz değil mi? Bu ürün sadece 76 TL.

Otomatik Açılan Yağ Dağıtıcı

TEMU external

Büyük Sahte Monstera Bitkisi

Büyük Sahte Monstera Bitkisi

Gerçek bitkilere bakamıyorum ama yapayları da çok pahalı diye düşünüyorsanız bu yapay Monstera fikrini değiştirecek. Bakımı olmadığı için sizi hiç yormayacak bitki evinize şıklık katacak. Ve bunu o kadar ucuza yapacak ki şok olacaksınız. Stokları tükenmek üzere olan bitki 85 TL.

Büyük Sahte Monstera Bitkisi

TEMU external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Donut Şeklinde Plastik Vazo

Donut Şeklinde Plastik Vazo

Plastik bu vazonun plastik olduğu hiç anlaşılmıyor. Şık vazolardan biri olan bu vazo evinize hareket katacak! Fiyatını duyunca zaten evinizin her köşesine almak isteyeceksiniz. 77 TL olan plastik vazo en çok satanlarda 2. sırada yer alıyor.

Donut Şeklinde Plastik Vazo

TEMU external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın