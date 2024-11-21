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Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

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etiket Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 12:27

Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mutfak Streç Film Kesici

Mutfak Streç Film Kesici

Mutfakta streç yaparken siz de çok zorlanmıyor musunuz? Bu streç film kesici size ilaç gibi gelecek. 173 TL gibi çok uygun bir fiyata alabileceğiniz streç film kesici hayatınızı öyle kolaylaştıracak ki harcadığınız en güzel 173 lira olacak, bize inanın! Duvara monte edilebileceği için yerden tasarruf sağlıyor.

Mutfak Streç Film Kesici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

TEMU external

Kış Bebek Bere

Kış Bebek Bere

Bu şapka bebeğinize ne kadar çok yakışır öyle değil mi? Fiyatı 54 TL olan şapkadan bir tane almakla yetinemeyeceğinize eminiz. Bu şapka kalitesindeki şapkalar 200-300 liradan başlıyor. Neredeyse yarı fiyat alabileceğiniz bu tatlı şapka ile kış bebekleriniz için çok daha rahat geçiyor.

Kış Bebek Bere

TEMU external

Kablosuz Şarj Cihazı

Kablosuz Şarj Cihazı

Kablosuz şarj aletlerinin ne kadar rahat olduğunu anlatmaya gerek yok herhalde? Rahatlığınızı düşünerek bu şarj aletini alabilirsiniz. iPhone ve Samsung'ların çoğu ile uyumlu şarj cihazı muadilleri neredeyse Temu'dakinin 2-3 katı. Eee bu kadar ucuza bulmuşken eşe dosta da hediye almak gerek!

Kablosuz Şarj Cihazı

TEMU external

Masaj Tabancası

Masaj Tabancası

Günün yorgunluğunu atmak için bir masaj aleti hepimize şart. Derin doku ve kas masajı yapan ürün sırt ve boyun ağrısına çok iyi geliyor. 400-500 liralardan başlayan masaj aletini almak bütçenizi zorlayabilir. Ama Temu'da bu masaj tabancası 294 TL. Artık işten döndükten sonra o ağrıları çekmek zorunda değilsiniz. 

Masaj Tabancası

TEMU external

Uzun Çubuk Rulo Yapışkan

Uzun Çubuk Rulo Yapışkan

Evde evcil hayvan varsa bu saplı tüy alma rulosunu almanız gerekiyor. 19 cm uzunluğunda sapı bulunuyor. 126 TL'ye aldığınız bu ürün eviniz için yaptığınız en güzel harcama olacak. Yanında 1 set ruloyla gelen yapışkan tüy alma rulosunu kullanırken tek yapmanız gerek pislenen kısmı koparıp atmak!

Uzun Çubuk Rulo Yapışkan

TEMU external
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Bebek Tulumu

Bebek Tulumu

Bebek kıyafetleri fiyatları almış başını gitmiş. 'Eee bebeğimizi de güzel giydirmek istiyoruz, ne yapacağız?' düşünüyorsanız cevap basit, Temu'daki ürünlere bakmak. Temu'da her şeyin ucuzu var söyledik zaten. Bebek kıyafetleri de bu indirimlerde görebileceğiniz ürünler. Bu kaliteli tulum 92 TL, ayrıca 6 farklı rengi de var.

Bebek Tulumu

TEMU external

Sanrio Hello Kitty Termos Bardak

Sanrio Hello Kitty Termos Bardak

Stanley benzeri bu termos bardakların tasarımları çok tatlı. Hello Kitty seviyorsanız bu tasarıma aşık olacaksınız. Yalıtımlı olduğu için oldukça kullanışlı. Bu Hello Kitty baskılı termos kesin çok pahalıdır, nasıl alabiliriz ki diye düşünmeyin, bu termos bardak hiç öyle çok pahalı değil! 162 TL olan termos bardağı çocuklarınıza ya da kendinize alabilirsiniz. 

Sanrio Hello Kitty Termos Bardak

TEMU external

Buzdolabı Yumurta Saklama Kutusu

Buzdolabı Yumurta Saklama Kutusu

Buzdolabında yumurtaları hâlâ eski usulde mi saklıyorsunuz? Bu saklama kutusu ise size yeni bir imkan veriyor. İçine 30 tane yumurta sığan saklama kutusunun 4 ayrı rengi var.  72 TL olan saklama kutusu ile tek seferde yumurtalarınızı buzdolabına yerleştirmiş olacaksınız.

Buzdolabı Yumurta Saklama Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

TEMU external

Çekmeceli Kalem Düzenleyici

Çekmeceli Kalem Düzenleyici

2 ayrı çekmecesi olan kalem düzenleyici masanızı toparlıyor. 13 TL olan düzenleyiciden bir eve bir tane de ofise almak isteyeceksiniz. Masanıza şıklık katmanın yanında her yeri derleyi toparlıyor. Kalemlerden defterlere her şeyin sığdığı düzenleyici en sevdiğiniz Temu ürününüz olacak!

Çekmeceli Kalem Düzenleyici

TEMU external

Renkli Motivasyonel Su Şişesi

Renkli Motivasyonel Su Şişesi

Bir ara bu şişeyi almayanları dövüyorlardı resmen. O furyada bu şişelerden almadıysanız şimdi tam sırası. Hem de Temu'da bu kadar ucuzken. 35 TL olan su şişesi 750 ml. Gün içinde su içmenizi sağlamak için bu şişe size yeter de artar!

Renkli Motivasyonel Su Şişesi

TEMU external
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Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Siyah renkli güneş gözlüğü ile yazın tarzınızı yansıtacaksınız. Gözlerinizi koruyan güneş gözlük vintage bir tarza sahip. Her yere giderken takabileceğiniz gözlük sadece 58 TL. Fiyatını duyunca hemen almak istediniz, öyle değil mi?

Kedi Gözü Güneş Gözlüğü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

TEMU external
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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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