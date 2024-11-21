Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
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Hala Ucuza Getirilebilen Temu’da Popüler Olmuş Ürünler
Temu hayatımıza girdi gireli başka sitelere giremez olduk. Her şeyi ama her şeyi bulabildiğimiz Temu'da ürünler hem uygun hem de çok güzel. Birçok farklı ürünün yer aldığı Temu'da en popüler indirimli ürünleri sizin için derledik. Fiyatlarını görünce 'Bunu hemen almam lazım' diyeceğiniz ürünlere gelin birlikte bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Mutfak Streç Film Kesici
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Kış Bebek Bere
Kablosuz Şarj Cihazı
Masaj Tabancası
Uzun Çubuk Rulo Yapışkan
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Bebek Tulumu
Sanrio Hello Kitty Termos Bardak
Buzdolabı Yumurta Saklama Kutusu
Çekmeceli Kalem Düzenleyici
Renkli Motivasyonel Su Şişesi
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Kedi Gözü Güneş Gözlüğü
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