Market Alışverişini Anlat! 2025 Yılında Kaç Kilo Alacağını Söyleyelim!
Market Alışverişini Anlat! 2025 Yılında Kaç Kilo Alacağını Söyleyelim!
Market alışverişlerin aslında gelecekteki fiziksel değişimlerine bir ipucu veriyor! Çikolatalardan sebzelere, enerji içeceklerinden organik ürünlere kadar yaptığın seçimler, alışkanlıklarını ve yemek tarzını gözler önüne seriyor. Peki, senin alışveriş tarzın 2025 yılına kadar kaç kilo alacağının ipuçlarını mı veriyor? Bu testi çözerek hem eğlen hem de market alışverişlerindeki sırları öğren!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Market alışverişine gitmeden önce alışveriş listesini nasıl hazırlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çikolata ve şekerleme reyonundan geçerken ne yaparsın?
3. Meyve-sebze seçimi yaparken hangisi seni tanımlar?
4. Dondurulmuş gıdalar reyonunda ne kadar vakit geçirirsin?
5. Alışveriş yaparken su reyonunda kararların nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Protein kaynaklarını nerede buluyorsun?
7. İndirimde olan cipslerden hangisini alırsın?
8. Kasadan geçerken sepette genellikle ne tür ürünler olur?
9. "Organik" etiketi gördüğünde ne yaparsın?
10. Büyük alışveriş merkezlerini mi, yerel pazarı mı tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kilolar Kapıda: 15 Kilo!
Kontrolde Ama Hafif Riskte: 5-6 Kilo!
Sağlıklı Bir Kilo Seviyesi: 2-3 Kilo!
Abur Cubur Ağırlıklı: 9-10 Kilo!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın