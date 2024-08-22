Kilo Vermek İçin Yapman Gereken Ne?
Kilo Vermek İçin Yapman Gereken Ne?
Kilo vermek kişiden kişiye farklılık gösterir. Herkesin bedeni ve yaşam tarzı farklı olduğundan, kilo verme yöntemleri de bireye özel olmalıdır. Bu test, sana en uygun kilo verme stratejisini belirlemende yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Sabah kahvaltılarında ne tercih edersin?
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2. Günlük olarak ne kadar su içiyorsun?
3. Sporla aran nasıl?
4. Tatlı krizlerinle nasıl başa çıkıyorsun?
5. Akşam yemeği saatlerin nasıl?
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6. Kendini nasıl motive edersin?
7. Ne sıklıkla dışarıda yemek yersin?
8. Stresle nasıl başa çıkarsın?
9. Atıştırmalık tercihin ne olur?
10. Hafta sonu planların genellikle nasıl olur?
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Sağlıklı ve dengeli beslenme!
Spor ve aktif yaşam!
Kalori kontrolü ve diyet!
Stres yönetimi ve zihin dönüşümü!
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