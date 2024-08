Hayatın sana sunduğu renkli paletin içinde, bazen en koyu tonlarına bürünüyorsun, bazen ise en parlak ve canlı renklerle boyanıyorsun. Kimi zamanlar, adeta bir dalga gibi, üzüntünün derinliklerine dalmak zorunda kalıyorsun. Bu dönemler, ruhunun karanlık dehlizlerinde kaybolmuş gibi hissetmeni sağlıyor. Ancak unutma, her geceyi aydınlık bir sabah takip eder.Diğer zamanlarda ise, adeta bir güneş gibi parlıyorsun ve çevrendeki insanlara ışık saçıyorsun. Bu dönemlerde, enerjin ve pozitifliğinle etrafına adeta bir neşe fırtınası estiriyorsun. İşte bu anlarda, hayatın ne kadar güzel ve değerli olduğunu bir kez daha anlıyorsun.Ancak sen, bu inişli çıkışlı yolculukta genellikle ortalarda bir yerlerde takılı kalıyorsun. Ne tamamen karanlıkta ne de tamamen aydınlıkta... İşte burası, hayatın gerçek yüzünü gösterdiği yer. Çünkü hayat, ne tamamen karanlık ne de tamamen aydınlık; o, gri tonlarında bir resim.Bu dalgalı yolculuğu kontrol altına almanın yolu ise aslında çok basit: Her daim kendine inanmak ve bu hayatın senin için olduğunu bilmen. Kendine olan inancını hiçbir zaman kaybetme, çünkü sen bu hayatın kahramanısın ve bu hikaye tamamen senin hikayen. Unutma, her ne olursa olsun, sen bu hayatın yazarısın ve kalem her zaman senin elinde.