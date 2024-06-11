Seni İçten İçe Üzen Kişi Kim?
Seni İçten İçe Üzen Kişi Kim?
İlişkilerdeki incinmelerin ve hayal kırıklıklarının kaynağını keşfetmeye hazır mısın? Bu testle, seni içten içe üzen kişiyi söyleyecek!
Haydi başlayalım!
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1. Birinin seni ihmal ettiğinde, tepkin nasıl olur?
2. En yakın olduğun kişi seni incittiğinde, nasıl tepki verirsin?
3. Hislerini ifade etmekte en rahat olduğun kişi kimdir?
4. Kırıldığını hissettiğinde, ilk ne yaparsın?
5. En çok kimin sözünü dinlersin?
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6. Kimin eleştirisine en duyarlısın?
7. Kırılgan olduğun anlarda kiminle konuşmayı tercih edersin?
8. En çok kime güvenirsin?
9. Hangi kişilerin hislerini en çok umursarsın?
10. Kimlerin mutlu olmasını sağlamak seni mutlu eder?
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Aile üyeleri!
Yakın arkadaşın!
Partnerin!
Kendin!
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