Dışarıdan Bakan Senin Hakkında Ne Düşünür?
Dışarıdan Bakan Senin Hakkında Ne Düşünür?
Bu testte, dış görünüşünüz ve davranışlarınızla insanların size nasıl baktığını öğreneceksiniz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sence aşağıdaki özelliklerden hangisi daha dikkat çekici?
4. İnsanlar senin hakkında ilk olarak ne düşünür?
5. İnsanlarla iletişim kurarken hangi tarzı benimserdin?
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6. Hangi tarzda giyinmeyi tercih edersin?
7. Yeni bir ortama girdiğinizde ilk izlenim nasıl olur?
8. Sık sık hangi türde etkinliklere katılırsınız?
9. Bir grupta nasıl liderlik yaparsınız?
10. Bir sorunla karşılaştığınızda ilk tepkiniz nedir?
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Güçlü ve Kararlı!
Duyarlı ve Sanatsal!
Sıcakkanlı ve Yardımsever!
Derin Düşünceli ve Özgün!
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