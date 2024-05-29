Sen Hayatı Akışına Göre mi Yaşıyorsun?
Sen Hayatı Akışına Göre mi Yaşıyorsun?
Hayatın karmaşıklığı içinde her birimiz farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Kimimiz her şeyi planlar ve kontrol altında tutmaya çalışırken, kimimiz ise akışa kapılıp spontane deneyimlerin peşinden gideriz. Siz hangi gruba aitsiniz?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşınız ani bir planla sizi buluşmaya davet ediyor, ancak sizin için o gün planlarınız vardı. Ne yaparsınız?
4. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir iş teklifi alıyorsunuz, ancak mevcut işinizde memnunsunuz. Ne yaparsınız?
5. Tatil planları yaparken genellikle hangi tarzı tercih edersiniz?
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6. Karşılaştığınız bir zorlukla nasıl başa çıkarsınız?
7. Bir konuda karar vermeniz gerektiğinde hangi yöntemi kullanırsınız?
8. Değişimle nasıl başa çıkarsınız?
9. Sıra dışı bir aktivite önerildiğinde nasıl tepki verirsiniz?
10. Beklenmedik bir değişiklikle karşılaştığınızda tepkiniz nasıl olur?
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Sen hayatı akışına göre yaşıyorsun!
Sen hayatı planlarına göre yaşıyorsun!
Sen esnek planlar yapan birisin!
Sen hayatı öngörülebilir şekilde yaşıyorsun!
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