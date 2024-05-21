Hangi Faktörler Senin Zihinsel Sağlığını Etkiler?
Hangi Faktörler Senin Zihinsel Sağlığını Etkiler?
Zihinsel sağlık, hayatımızın en önemli alanlarından biridir ve bazen içinde bulunduğumuz durumlar, duygularımızı ve zihinsel sağlığımızı etkileyebilir. Bu test, senin psikolojini nasıl etkileyen faktörleri keşfetmen için hazırlandı!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Zor bir günün ardından kendini nasıl rahatlatırsın?
4. Bir hedefe ulaşamadığında tepkin nasıl olur?
5. Yalnız hissettiğinde ne yaparsın?
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6. İş veya okul baskısı altında olduğunda, nasıl hissedersin?
7. Bir ilişkide sorun yaşadığında, nasıl tepki verirsin?
8. Kişisel bir hedefinizde başarısız olduğunuzda, nasıl hissedersiniz?
9. Bir kayıp veya acı yaşadığında, nasıl başa çıkarısın?
10. Sık sık negatif düşüncelere kapıldığınızda, nasıl başa çıkarsınız?
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İzolasyon ve Kaygı!
Belirsizlik ve Kararsızlık!
Sosyal baskı!
Kontrol kaybı!
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