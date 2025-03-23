Sinop’ta 97 Yaşındaki Hacile Kocaman, Sandık Başına Gitti: "İmamoğlu'na Yapılan Haksızlığı Kabul Edemiyorum"

Günler süren gözaltı sürecinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına rağmen CHP, ön seçim kararından geri adım atmadı. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca insan, CHP'nin belirlediği noktalarda sandıklara giderek Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
Sinop’un Erfelek ilçesi Karaköy’de yaşayan 97 yaşındaki Hacile Kocaman, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek oldu.
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97 yaşındaki Hacile Kocaman, oyunu kullandıktan sonra haksızlığı kabul etmediğini söyledi.
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