İçsel Dünyanızı Aydınlatan 10 Soru: Hangi Psikolojik Hastalığa Daha Yatkınsınız?
İçsel Dünyanızı Aydınlatan 10 Soru: Hangi Psikolojik Hastalığa Daha Yatkınsınız?
İçsel dünyamızda yaşadığımız karmaşık duygular ve kişilik özellikleri, bazen farkında olmadan bizi belirli psikolojik rahatsızlıklara yatkın hale getirebilir. Sorulara vereceğiniz cevaplarınız, hangi psikolojik hastalığa daha yatkın olabileceğinizi belirlemeye yardımcı olacak.
Öyleyse haydi teste!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır.
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1. Öncelikle cinsiyetinizi seçer misiniz.
2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşınız sizinle plan yaptığınızı ancak son dakikada başka bir şey için iptal ettiğini söylüyor. Bu durumda siz:
4. Kendinizi strese sokan bir durumla karşılaştığınızda, tepkiniz genellikle şudur:
5. Geçmişte yaşadığınız bir haksızlık veya travma hakkında düşündüğünüzde, tepkiniz ne olur?
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6. Duygusal zorluklar yaşadığınızda, genellikle nasıl tepki verirsiniz?
7. Bir sorunla karşılaştığınızda, çözüm bulmak için hangi stratejiyi kullanırsınız?
8. Sık sık endişe duyduğunuz oluyor mu?
9. Sosyal etkileşimlerde kendinizi nasıl hissedersiniz?
10. Gelecekle ilgili planlar yaparken, genellikle ne düşünürsünüz?
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Depresyon
Anksiyete Bozukluğu
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Borderline Kişilik Bozukluğu
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