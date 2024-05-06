Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
İçsel Dünyanızı Aydınlatan 10 Soru: Hangi Psikolojik Hastalığa Daha Yatkınsınız?

İçsel Dünyanızı Aydınlatan 10 Soru: Hangi Psikolojik Hastalığa Daha Yatkınsınız?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:01

İçsel dünyamızda yaşadığımız karmaşık duygular ve kişilik özellikleri, bazen farkında olmadan bizi belirli psikolojik rahatsızlıklara yatkın hale getirebilir. Sorulara vereceğiniz cevaplarınız, hangi psikolojik hastalığa daha yatkın olabileceğinizi belirlemeye yardımcı olacak.

Öyleyse haydi teste!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetinizi seçer misiniz.

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşınız sizinle plan yaptığınızı ancak son dakikada başka bir şey için iptal ettiğini söylüyor. Bu durumda siz:

4. Kendinizi strese sokan bir durumla karşılaştığınızda, tepkiniz genellikle şudur:

5. Geçmişte yaşadığınız bir haksızlık veya travma hakkında düşündüğünüzde, tepkiniz ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Duygusal zorluklar yaşadığınızda, genellikle nasıl tepki verirsiniz?

7. Bir sorunla karşılaştığınızda, çözüm bulmak için hangi stratejiyi kullanırsınız?

8. Sık sık endişe duyduğunuz oluyor mu?

9. Sosyal etkileşimlerde kendinizi nasıl hissedersiniz?

10. Gelecekle ilgili planlar yaparken, genellikle ne düşünürsünüz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Depresyon

Duygularınızı içe atma ve umutsuzluk hissetme eğiliminde olabilirsiniz. Bu, depresyonla ilişkilendirilen belirtilerdir. Kendinizi enerjisiz hissetmek, eskisi kadar keyif alamamak ve günlük aktivitelere olan ilginizin azalması da bu duruma işaret edebilir. Ayrıca, uyku düzeninizde değişiklikler veya iştahınızda belirgin artış veya azalma gibi fiziksel belirtiler de depresyonun göstergesi olabilir. Depresyon, duygusal durumunuzu etkileyebilecek ciddi bir durumdur ve profesyonel destek almak önemlidir. Bir uzmana danışarak, bu belirtilerle başa çıkmanıza yardımcı olacak uygun tedavi seçeneklerini keşfedebilirsiniz.

Anksiyete Bozukluğu

Sürekli endişe duyma, panik ataklar ve belirli durumlar veya nesnelerle ilişkili yoğun korku hissetme gibi belirtiler, anksiyete bozukluğunun işaretleri olabilir. Anksiyete bozukluğu, günlük yaşamınızı ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur ve profesyonel bir değerlendirme ve tedavi için bir uzmana başvurmanız önemlidir. Terapi, ilaç tedavisi ve stres yönetimi teknikleri gibi çeşitli tedavi seçenekleri, anksiyete belirtileriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi rahatsız edici duygusal durumlarla başa çıkmak için destek almak önemlidir ve bunu yapmak, sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için önemli bir adımdır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travmatik bir olayın ardından tekrarlayan kabuslar, travmayı hatırlatan durumlardan kaçınma ve sürekli bir tetikte olma gibi belirtiler, travma sonrası stres bozukluğunun işaretleri olabilir. Bu belirtiler, geçmişte yaşadığınız travmatik bir deneyimden kaynaklanabilir ve günlük yaşamınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Profesyonel bir değerlendirme ve tedavi için bir uzmana başvurmanız önemlidir. Terapi, destek grupları ve stres yönetimi teknikleri gibi çeşitli tedavi seçenekleri, travma sonrası stres belirtileriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi bu belirtilerle başa çıkmakta yalnız hissetmeyin ve uygun destek için yardım isteyin.

Borderline Kişilik Bozukluğu

İlişkilerde istikrarsızlık, kimlik bütünlüğü eksikliği ve duygusal düzensizlik gibi belirtiler, borderline kişilik bozukluğunun işaretleri olabilir. Bu durum, ilişkilerinizdeki zorluklarla, kimlik belirsizliğiyle ve duygusal düzensizlikle karakterizedir. Borderline kişilik bozukluğu, günlük yaşamınızı etkileyebilen ciddi bir durumdur ve profesyonel destek almak önemlidir. Terapi, duygusal düzenleme becerilerini geliştirmek ve sağlıklı ilişki dinamiklerini öğrenmek gibi çeşitli tedavi seçenekleri, bu belirtilerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi bu belirtilerle yalnız hissetmeyin ve bir uzmana danışarak uygun destek alın.

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın