Hangi Stresle Başa Çıkma Yöntemi Sana Uygun?
Hangi Stresle Başa Çıkma Yöntemi Sana Uygun?
Stresle başa çıkmak herkes için farklıdır. Bu test, senin stres yönetimi tarzını keşfetmene yardımcı olacak!
Hadi, kendini keşfetmeye başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç!
3. Bir iş projesi beklenenden daha fazla zaman alıyor ve son teslim tarihi yaklaşıyor. Ne yaparsınız?
4. Önemli bir sunum yapmanız gerekiyor ve sahneye çıkmadan önce heyecanlanıyorsunuz. Ne yaparsınız?
5. Zor bir tartışma veya çatışma yaşadığınızda nasıl tepki verirsiniz?
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6. Yoğun bir iş gününden sonra eve geldiğinizde nasıl gevşersiniz?
7. Bir hayal kırıklığıyla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
8. Beklenmedik bir sorunla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsiniz?
9. Birisinin size haksızlık yaptığını düşündüğünüzde nasıl tepki verirsiniz?
10. Zor bir karar vermeniz gerektiğinde neye güvenirsiniz?
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Paniğe eğilimli birisin!
Sakin ve kontrollü!
Sosyalleşmek önemli!
Esnek ve uyumlu!
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