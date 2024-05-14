Kendini Tanıma Yolculuğuna Hazır mısın? İçsel Keşif ve Bilinçlenme Testi!
Kendini Tanıma Yolculuğuna Hazır mısın? İçsel Keşif ve Bilinçlenme Testi!
Her bireyin kendi benzersiz değerleri, tutkuları ve güçlü yönleri vardır. Ancak bazen bu özelliklerin farkında olmak ve onları net bir şekilde tanımlamak zor olabilir. 'Kendini Tanıma Testi' ile bu içsel keşif yolculuğuna adım atabilirsiniz. Bu test, sizin için neyin önemli olduğunu, hangi aktivitelerden daha fazla keyif aldığınızı ve hangi güçlü yönlerinizin olduğunu keşfetmenize yardımcı olacak.
Hazırsanız, haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi aktivitelerden daha çok keyif alırsın?
4. Zor zamanlarda kendini rahatlatmak için hangi yöntemi tercih edersin?
5. Bir sorunla karşılaştığında hangi davranış sana daha yakın gelir?
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6. Güçlü olduğunu düşündüğün özellik hangisidir?
7. Hangi durumda kendini en rahat hissedersin?
8. Hangi durum seni daha fazla heyecanlandırır?
9. Hayatında en çok önemsediğin değer hangisidir?
10. Hangi durum seni daha fazla sıkabilir?
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Organize olmuş ve içsel huzura ulaşmış
İlişkisel ve duygusal zenginlik
Yaratıcı ve özgün
Sosyal ve toplumsal katılım
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