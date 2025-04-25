Yapay Zekaya Sorduk: İnci Taneleri'nin Finalinde Neler Olur?
Kanal D ekranlarının sezonlara damga vuran dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final yapmaya hazırlanıyor. Bu yolculuk, sadece Azem’in değil; seyircinin de kendi vicdanına, geçmişine ve “bağışlamaya” olan inancına yaptığı bir yolculuktu.
Peki bu büyük hikâye nasıl biter? İnci Taneleri'nin büyük finalini yapay zekaya sorduk!
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Azem Yücedağ'ın hikayesi nasıl biter?
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Peki ya Dilber?
Dilber ve Azem’in ilişkisi nasıl sonuçlanır?
İnci Taneleri büyük ihtimalle dramatik ama abartısız bir final yapacak.
Peki siz yapay zekanın bu final fikrini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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