Bahçelievler'deki Diyanet'e Bağlı Yatılı Kur'an Kursunda 10-13 Yaş Arasındaki 17 Çocuğa Cinsel İstismar!
Kaynak: https://www.birgun.net/makale/diyanet...
İstanbul Bahçelievler’de Diyanet’e bağlı yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K. hakkında, 10-13 yaşlarındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; başlatılan soruşturmanın ardından İbrahim K. gözaltına alındı. Olayı, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların kendi aralarındaki konuşmalarını duyması ortaya çıkardı!
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Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Bahçelievler’deki Kur’an kursunda istismar skandalı yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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