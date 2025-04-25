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Bahçelievler'deki Diyanet'e Bağlı Yatılı Kur'an Kursunda 10-13 Yaş Arasındaki 17 Çocuğa Cinsel İstismar!

Bahçelievler'deki Diyanet'e Bağlı Yatılı Kur'an Kursunda 10-13 Yaş Arasındaki 17 Çocuğa Cinsel İstismar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.04.2025 - 09:34

İstanbul Bahçelievler’de Diyanet’e bağlı yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K. hakkında, 10-13 yaşlarındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; başlatılan soruşturmanın ardından İbrahim K. gözaltına alındı. Olayı, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların kendi aralarındaki konuşmalarını duyması ortaya çıkardı!

Kaynak: https://www.birgun.net/makale/diyanet...
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Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Bahçelievler’deki Kur’an kursunda istismar skandalı yaşandı.

Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Bahçelievler’deki Kur’an kursunda istismar skandalı yaşandı.

İstanbul Bahçelievler’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K.'nın yaşları 10 ila 13 arasında değişen 17 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönündeki suçlamalar, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların kendi aralarındaki konuşmalarını duyması üzerine ortaya çıktı.

Öğretmenin savcılığa yaptığı başvuru sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından İbrahim K. gözaltına alındı. Mağdur çocuklar, hafta sonu Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi’nde pedagog eşliğinde ifade verdi.

Çocuklar, kurs içerisinde yaşadıkları istismarı ayrıntılarıyla anlattı.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Savcılık soruşturmasının ardından belletmen İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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