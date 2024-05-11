Duygusal Zeka Testi: Duygusal Zeka Seviyenizi Ölçün!
Duygusal Zeka Testi: Duygusal Zeka Seviyenizi Ölçün!
Bu test, duygusal zekanızı keşfetmenize, psikolojik dengenizi bulmanıza ve empati yeteneğinizi güçlendirmenize yardımcı olacak.
Şimdi kendinizi keşfetme zamanı!
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1. Öncelikle cinsiyetinizi seçer misiniz?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşınız sıkıntılı bir gün geçirdiğini söylüyor, tepkiniz ne olur?
4. Bir tartışma esnasında, karşınızdaki kişi sizinle ilgili olumsuz bir yorum yaptığında, tepkiniz ne olur?
5. Stresli bir gün geçirdikten sonra, kendinizi nasıl rahatlatabilirsiniz?
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6. Bir topluluk içindeyken, sizinle konuşan bir kişi sizinle aynı fikirde olmadığında, tepkiniz ne olur?
7. Başkalarının duygularını anlamak için ne yaparsınız?
8. Bir arkadaşınızın sizi ihmal ettiğini hissettiğinizde, tepkiniz ne olur?
9. Birinin size kırıcı bir şey söylediğinde, tepkiniz ne olur?
10. Başkalarının duygularını tahmin etmek için hangi ipuçlarını kullanırsınız?
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Melankoli seviyesi: Duygusal zeka seviyeniz düşük
Ruhun hüznü: Duygusal zeka seviyeniz orta
Duyguların incisi: Duygusal zeka seviyeniz yüksek
Empati denizi: Duygusal zeka seviyeniz çok yüksek
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