İletişim Tarzı Testi: Kendi Tarzınızı Keşfedin!
İletişim Tarzı Testi: Kendi Tarzınızı Keşfedin!
İletişim, insan ilişkilerinde hayati bir öneme sahiptir. Ancak hepimizin farklı iletişim tarzları vardır. Bu test, kendi iletişim tarzınızı anlamanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak. Her soruya en uygun cevabı seçin ve sonunda kendi iletişim tarzınızı öğrenin!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir tartışma sırasında sizin tepkiniz ne olur?
4. Bir projede ekibinizle çalışırken sizin rolünüz nedir?
5. Bir arkadaşınız size sorunlarını anlatırken siz nasıl tepki verirsiniz?
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6. Bir hata yaptığınızda nasıl tepki verirsiniz?
7. Birisinin size eleştiri getirdiği durumda tepkiniz ne olur?
8. Birini etkilemek istediğinizde nasıl bir strateji izlersiniz?
9. Bir topluluk önünde konuşma yaparken nasıl bir tutum sergilersiniz?
10. Birinin size yardım teklif ettiğinde tepkiniz ne olur?
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Pasif iletişim!
Agresif iletişim!
Manipülatif iletişim!
Açık iletişim!
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