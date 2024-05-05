Siz, bir iletişim virtüözüsünüz, bir satranç ustası gibi her hamlenizi özenle planlar ve stratejik bir şekilde uygularsınız. İletişimde manipülatif bir tutum sergileyerek, karşınızdakini adeta bir kukla gibi sizin istediğiniz yönde hareket etmeye teşvik edersiniz.Bu, sizin için bir nevi oyun haline gelmiş, adeta bir hobi gibi. İletişimdeki bu oyunlarınızı oynarken, karşınızdaki kişinin farkında bile olmadığı bir şekilde, onu sizin çıkarlarınıza hizmet edecek şekilde yönlendirirsiniz.Bu yeteneğiniz, bazıları tarafından belki hoş karşılanmayabilir ancak sizin için bu bir sanat, bir yetenek. Sözlerinizle, jestlerinizle ve ifadelerinizle bir orkestra şefi gibi yönetirsiniz iletişimi. Her bir hareketiniz, her bir kelimeniz, karşınızdaki kişiyi etkilemek için özenle seçilmiş ve kullanılmıştır.

Bu, sizin iletişim tarzınız, bu sizin oyununuz. Ve bu oyunu oynamaktan, bu sanatı icra etmekten keyif alıyorsunuz. Her ne kadar bazıları bunu manipülatif olarak adlandırsa da, sizin için bu bir iletişim sanatı ve siz bu sanatta usta bir sanatçısınız.