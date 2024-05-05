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İletişim Tarzı Testi: Kendi Tarzınızı Keşfedin!

İletişim Tarzı Testi: Kendi Tarzınızı Keşfedin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:01

İletişim, insan ilişkilerinde hayati bir öneme sahiptir. Ancak hepimizin farklı iletişim tarzları vardır. Bu test, kendi iletişim tarzınızı anlamanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak. Her soruya en uygun cevabı seçin ve sonunda kendi iletişim tarzınızı öğrenin!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir tartışma sırasında sizin tepkiniz ne olur?

4. Bir projede ekibinizle çalışırken sizin rolünüz nedir?

5. Bir arkadaşınız size sorunlarını anlatırken siz nasıl tepki verirsiniz?

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6. Bir hata yaptığınızda nasıl tepki verirsiniz?

7. Birisinin size eleştiri getirdiği durumda tepkiniz ne olur?

8. Birini etkilemek istediğinizde nasıl bir strateji izlersiniz?

9. Bir topluluk önünde konuşma yaparken nasıl bir tutum sergilersiniz?

10. Birinin size yardım teklif ettiğinde tepkiniz ne olur?

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Pasif iletişim!

Siz, iletişimde genellikle pasif bir tutum sergileyen birisiniz. Sohbetlerde, karşınızdakini anlamak için empati kurma yeteneğinizi kullanırsınız ve bu, sizinle iletişim kurmanın keyifli bir deneyim olmasını sağlar. Diğerlerinin düşüncelerine ve fikirlerine saygı gösterirsiniz, bu da sizi herkesin sevdiği bir kişi haline getirir. İşbirliği yapmaktan hoşlandığınızı belli edersiniz ve bu, sizinle çalışmayı bir zevk haline getirir. Sizinle iletişim kurarken, insanların kendilerini rahat ve anlaşılmış hissetmelerini sağlayan bir uyum sergilersiniz.

Agresif iletişim!

Sizinle sohbet etmek, bir kaplanla dans etmeye benzer; enerjik, güçlü ve biraz da korkutucu. İletişim tarzınız, genellikle bir boks maçını andırır; her zaman kontrolü elinde tutar, adımlarınızı belirler ve kararlarınızı, bir boksörün rakibine attığı yumruklar gibi, karşınızdakine dayatırsınız. İletişimdeki bu agresif tutumunuz, bir rock konserindeki elektro gitarın yüksek sesi gibi, çevrenizdekileri etkileyebilir. Bu, sizin saldırgan bir iletişim tarzına sahip olduğunuzu gösterir. Bu tarz, bir motor yarışında olduğu gibi, bazen heyecan verici olabilir, ancak aynı zamanda karşınızdakini yorabilir ve rahatsız edebilir.

Manipülatif iletişim!

Siz, bir iletişim virtüözüsünüz, bir satranç ustası gibi her hamlenizi özenle planlar ve stratejik bir şekilde uygularsınız. İletişimde manipülatif bir tutum sergileyerek, karşınızdakini adeta bir kukla gibi sizin istediğiniz yönde hareket etmeye teşvik edersiniz.Bu, sizin için bir nevi oyun haline gelmiş, adeta bir hobi gibi. İletişimdeki bu oyunlarınızı oynarken, karşınızdaki kişinin farkında bile olmadığı bir şekilde, onu sizin çıkarlarınıza hizmet edecek şekilde yönlendirirsiniz.Bu yeteneğiniz, bazıları tarafından belki hoş karşılanmayabilir ancak sizin için bu bir sanat, bir yetenek. Sözlerinizle, jestlerinizle ve ifadelerinizle bir orkestra şefi gibi yönetirsiniz iletişimi. Her bir hareketiniz, her bir kelimeniz, karşınızdaki kişiyi etkilemek için özenle seçilmiş ve kullanılmıştır.

Bu, sizin iletişim tarzınız, bu sizin oyununuz. Ve bu oyunu oynamaktan, bu sanatı icra etmekten keyif alıyorsunuz. Her ne kadar bazıları bunu manipülatif olarak adlandırsa da, sizin için bu bir iletişim sanatı ve siz bu sanatta usta bir sanatçısınız.

Açık iletişim!

Sizinle sohbet etmek bir zevk, çünkü iletişim tarzınız oldukça açık ve net. Sözlerinizi özenle seçiyor ve duygularınızı, düşüncelerinizi çekinmeden ifade ediyorsunuz. Bu, sizinle olan konuşmalarımızı son derece samimi ve gerçek kılıyor. Ayrıca, dürüstlüğünüz ve açık sözlülüğünüz, karşı tarafın sizi anlamasını kolaylaştırıyor.İşbirliği ve karşılıklı saygı, sizin için önemli değerler. Bu da, sizinle iş yapmayı son derece keyifli ve verimli hale getiriyor. Sizden gelen her fikir, her öneri, karşılıklı saygı çerçevesinde değerlendiriliyor ve bu sayede ortaya çıkan sonuçlar her zaman tatmin edici oluyor.Kısacası, sizinle iletişim kurmak bir öğrenme süreci. Sözlerinizden çıkan her cümle, duygularınızı ve düşüncelerinizi anlamak için bir fırsat. Ve bu fırsatı değerlendirmek, hem keyifli hem de öğretici.

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