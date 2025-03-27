27 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Tarafından Taciz Edildiği Ortaya Çıktı
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2. Burcu Biricik'ten İmamoğlu Sürecine "Yordunuz" Tepkisi
3. Danla Bilic, Sessiz Kalan Ünlülere Sert Çıktı
4. Esmersoy, Servet Değerindeki Saatiyle Dikkat Çekti
5. Gülben Ergen, Tutuklanan Öğrenciler İçin Seslendi!
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6. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Ünlü Bir Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
7. Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı
8. Atiye'den İlk Göz Ağrısına Samimi Doğum Günü Partisi
9. Eski Türkiye Güzeli Akıl Hastanesine Gönderildi
10. Hadise'den "Gençleri Bırakın" Çağrısı
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11. İrem Derici Konu Gençler Olunca Duramadı!
12. Polisten Kaçan Pikachu'yu Düşündüğünü Söyleyen Giray Altınok Tepki Çekti
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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