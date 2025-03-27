onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
27 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

27 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.03.2025 - 02:06

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Tarafından Taciz Edildiği Ortaya Çıktı

1. Danla Bilic'in Eski Sevgilisi Tarafından Taciz Edildiği Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda yeni jokey sevgilisi Berk Çetin'le sık sık magazin gündemine düşen Danla Bilic'in, jokey sevgilisinin tacizine uğradığı iddia edildi. 

İkilinin arasındaki işlerin epey çirkinleştiği konuşulurken, Çetin'in uzaklaştırma kararının da ihlal ettiği öne sürüldü.

Detaylar bu içeriğimizde:

2. Burcu Biricik'ten İmamoğlu Sürecine "Yordunuz" Tepkisi

2. Burcu Biricik'ten İmamoğlu Sürecine "Yordunuz" Tepkisi

Günlerdir konuştuğumuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ve akabinde yaşanan olaylara canı tak eden Burcu Biricik, Instagram hesabından herkese serzeniş ettiği bir paylaşımda bulundu.

Detaylar bu içeriğimizde:

3. Danla Bilic, Sessiz Kalan Ünlülere Sert Çıktı

3. Danla Bilic, Sessiz Kalan Ünlülere Sert Çıktı

İmamoğlu sürecinde ilk günden beri desteğini ortaya koyan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, günlerdir sesini çıkarmayan tüm ünlülerin boykotu yaşaması gerektiğini söyledi.

Detaylar bu içeriğimizde:

4. Esmersoy, Servet Değerindeki Saatiyle Dikkat Çekti

4. Esmersoy, Servet Değerindeki Saatiyle Dikkat Çekti

Lüks zevkleri, kusursuz fiziği, kombinleri ve aksesuarlarıyla sık sık konuştuğumuz Burcu Esmersoy, servet değerindeki saatiyle gündeme oturdu. Takvim'in haberine göre 45 bin Euro olan saati gören şaşkınlık geçirdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

5. Gülben Ergen, Tutuklanan Öğrenciler İçin Seslendi!

5. Gülben Ergen, Tutuklanan Öğrenciler İçin Seslendi!

İmamoğlu'nun tutuklanmasınına ardından yapılan protesto ve yürüyüşlerde tutuklanan gencecik çocuklara yanan Gülben Ergen, vurucu ve düşündüren cümlelerle yaşananlara isyan etti.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Ünlü Bir Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

6. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Ünlü Bir Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Şimdiki genç kızların sevgilisi, yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran milli futbolcu Kenan Yıldız'ın son zamanların gözde oyuncularından biriyle aşk yaşadığı iddia edildi!

Detaylar bu içeriğimizde:

7. Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

7. Ege Kökenli'nin 4 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade rolünde izlediğimiz Ege Kökenli, 2022 yılında iş adamı Lior Ahituv'la evlenmişti.

Kökenli ve eşinin bir bebek beklediği ortaya çıktı.

Detaylar bu içeriğimizde:

8. Atiye'den İlk Göz Ağrısına Samimi Doğum Günü Partisi

8. Atiye'den İlk Göz Ağrısına Samimi Doğum Günü Partisi

Üç kızı olan şarkıcı Atiye, ilk bebeği Farahfeza'ya unutamayacağı, sımsıcak bir doğum günü partisi verdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

9. Eski Türkiye Güzeli Akıl Hastanesine Gönderildi

9. Eski Türkiye Güzeli Akıl Hastanesine Gönderildi

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009 Miss Globe Türkiye Güzeli Banu Öztürk, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Detaylar bu içeriğimizde:

10. Hadise'den "Gençleri Bırakın" Çağrısı

10. Hadise'den "Gençleri Bırakın" Çağrısı

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda gençlerin sert müdahaleye maruz kalmasına tepki gösteren Hadise, bu sefer de tutuklanan gençler için dokunaklı bir çağrıda bulundu.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İrem Derici Konu Gençler Olunca Duramadı!

11. İrem Derici Konu Gençler Olunca Duramadı!

İmamoğlu sürecine kızgınlığını ve yaşadığı hayal kırıklığını tuhaf paylaşımlarla gösteren İrem Derici, mevzubahis tutuklanan gençler olunca kendini tutamadı. Bayram öncesi ricasında bulunan Derici, sürekli panik atak geçirdiğini ve uyuyamadığını söyledi.

Detaylar bu içeriğimizde:

12. Polisten Kaçan Pikachu'yu Düşündüğünü Söyleyen Giray Altınok Tepki Çekti

12. Polisten Kaçan Pikachu'yu Düşündüğünü Söyleyen Giray Altınok Tepki Çekti

Antalya'daki eylemlerde gündeme oturan Pikachu kılığındaki eylemciye düşen ve X hesabından 'Polisten kaçan Pikachu dışında hiçbir şey düşünemiyorum' paylaşımında bulunan Giray Altınok, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar bu içeriğimizde:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın