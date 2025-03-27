Beğeni Yağan Paylaşımlarına Bakın: 3 Çocuk Annesi Atiye'den İlk Göz Ağrısı Ferahfeza'ya 6. Yaş Günü Partisi

Salla, Budur, Ya Habibi, Aşkistan gibi enerjik parçalarla listelerde uzun süre zirvede kalan Atiye’yi aynı zamanda Kal, Sor gibi duygusal şarkılardan da hatırlıyoruz.

Her dönem farklı tarzları bir araya getiren başarılı sanatçı sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde ise dünya starı Lady Gaga’ya açtığı telif davasıyla gündeme gelmişti.

2015 yılında yayınladığı “Abrakadabra” isimli şarkısının hem ismiyle hem de melodisiyle Lady Gaga’nın “Abracadabra” eserine benzetilmesi üzerine harekete geçen Atiye’nin avukatları eserin izinsiz kullanımıyla ilgili yasal süreci başlatmıştı.