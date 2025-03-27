Beğeni Yağan Paylaşımlarına Bakın: 3 Çocuk Annesi Atiye'den İlk Göz Ağrısı Ferahfeza'ya 6. Yaş Günü Partisi
Beğeni Yağan Paylaşımlarına Bakın: 3 Çocuk Annesi Atiye'den İlk Göz Ağrısı Ferahfeza'ya 6. Yaş Günü Partisi
Ünlü şarkıcı Atiye, 6 yaşına giren kızı Ferahfeza’nın doğum günü için kelebek temalı bir parti düzenledi. Sosyal medya hesabından kızının yeni yaşını kutlayan sanatçı, duygusal satırlarla yaptığı paylaşımıyla takipçilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı.
“Bir kelebek dokundu hayatımıza” sözleriyle başlayan notu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Atiye’nin parti kareleri ve duygusal paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım 🦋
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Hit şarkıları, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanıdığımız Atiye paylaşımıyla gündemimizde.
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Ancak bu kez gündem telif davası değil, Atiye’nin kızı Farahfeza’nın 6. yaş günü oldu.
Atiye, paylaşımına “Bir kelebek dokundu hayatımıza… 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza’mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç… İyi ki doğdun!” notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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