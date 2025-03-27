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Beğeni Yağan Paylaşımlarına Bakın: 3 Çocuk Annesi Atiye'den İlk Göz Ağrısı Ferahfeza'ya 6. Yaş Günü Partisi

Beğeni Yağan Paylaşımlarına Bakın: 3 Çocuk Annesi Atiye'den İlk Göz Ağrısı Ferahfeza'ya 6. Yaş Günü Partisi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2025 - 15:37

Ünlü şarkıcı Atiye, 6 yaşına giren kızı Ferahfeza’nın doğum günü için kelebek temalı bir parti düzenledi. Sosyal medya hesabından kızının yeni yaşını kutlayan sanatçı, duygusal satırlarla yaptığı paylaşımıyla takipçilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı. 

“Bir kelebek dokundu hayatımıza” sözleriyle başlayan notu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Atiye’nin parti kareleri ve duygusal paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım 🦋

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Hit şarkıları, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanıdığımız Atiye paylaşımıyla gündemimizde.

Hit şarkıları, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanıdığımız Atiye paylaşımıyla gündemimizde.

Salla, Budur, Ya Habibi, Aşkistan gibi enerjik parçalarla listelerde uzun süre zirvede kalan Atiye’yi aynı zamanda Kal, Sor gibi duygusal şarkılardan da hatırlıyoruz. 

Her dönem farklı tarzları bir araya getiren başarılı sanatçı sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde ise dünya starı Lady Gaga’ya açtığı telif davasıyla gündeme gelmişti. 

2015 yılında yayınladığı “Abrakadabra” isimli şarkısının hem ismiyle hem de melodisiyle Lady Gaga’nın “Abracadabra” eserine benzetilmesi üzerine harekete geçen Atiye’nin avukatları eserin izinsiz kullanımıyla ilgili yasal süreci başlatmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak bu kez gündem telif davası değil, Atiye’nin kızı Farahfeza’nın 6. yaş günü oldu.

Ancak bu kez gündem telif davası değil, Atiye’nin kızı Farahfeza’nın 6. yaş günü oldu.

Ünlü şarkıcı, ilk göz ağrısının doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve düzenlediği renkli partiyle adından söz ettirdi. 

Kızının doğum günü için özel olarak hazırlanan kelebek temalı parti adeta bir masal dünyasını andırdı. 

Renkli süslemeler, sevimli detayların yansıdığı kareler, Atiye’nin Instagram takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Atiye, paylaşımına “Bir kelebek dokundu hayatımıza… 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza’mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç… İyi ki doğdun!” notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.

Atiye, paylaşımına “Bir kelebek dokundu hayatımıza… 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza’mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç… İyi ki doğdun!” notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.

Annelik duygusunu her fırsatta vurgulayan ve sosyal medya üzerinden takipçileriyle samimi anlarını paylaşan sanatçının bu içten mesajı, kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenen Atiye, 2019’da ilk kızı Farahfeza’yı kucağına almıştı. Ardından geçtiğimiz yıl ikinci kızı Neva dünyaya geldi. Son olarak ise kısa bir süre önce “Minik Rûmi’mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün” notuyla üçüncü kızını müjdelemişti. 

Üç çocuk annesi olan Atiye, aile hayatındaki bu renkli ve sevgi dolu anları hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Bu özel günde hem anne hem sanatçı kimliğiyle yeniden gündeme gelen Atiye, duygusal paylaşımı ve organizasyon detaylarıyla takipçilerini adeta büyüledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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