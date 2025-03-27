Danla Bilic'ten İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolara Sessiz Kalan Ünlüleri Boykot Çağrısı
Danla Bilic'ten İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolara Sessiz Kalan Ünlüleri Boykot Çağrısı
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yüz binlerce kişi günlerdir Saraçhane’de toplanarak tepkisini ortaya koyuyor.
Ünlü isimlerin bir kısmı bu süreçte sessiz kalmayı tercih ederken, bazıları ise açıkça tepkisini dile getirdi. İlk günden itibaren desteğini açıkça ortaya koyan Danla Bilic, son paylaşımında sessiz kalanları boykot etmeye çağırdı ve “Sessiz kalan herkes hak ettiği boykotu yaşasın” ifadelerini kullandı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok ünlü isim İmamoğlu’na desteğini dile getirirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.
Danla Bilic, son paylaşımında bu süreçte tepki göstermeyen ünlüleri boykot etmeye davet ederek, “Sessiz kalan her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın