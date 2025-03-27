Danla Bilic'ten İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolara Sessiz Kalan Ünlüleri Boykot Çağrısı

Hem yerel hem de uluslararası basında geniş yer bulan olaylar, Türkiye’de halkın yoğun tepkisine neden oldu. Günlerdir İstanbul’un dört bir yanında toplanan kalabalıklar özellikle Saraçhane’deki protestolarla sürece tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Geceleri bile Saraçhane’yi terk etmeyen kalabalık, hem protesto ediyor hem de zaman zaman neşeli videolarıyla sosyal medyada gündem oluyor.