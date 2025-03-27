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Danla Bilic'ten İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolara Sessiz Kalan Ünlüleri Boykot Çağrısı

Danla Bilic'ten İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Protestolara Sessiz Kalan Ünlüleri Boykot Çağrısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2025 - 11:08

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yüz binlerce kişi günlerdir Saraçhane’de toplanarak tepkisini ortaya koyuyor. 

Ünlü isimlerin bir kısmı bu süreçte sessiz kalmayı tercih ederken, bazıları ise açıkça tepkisini dile getirdi. İlk günden itibaren desteğini açıkça ortaya koyan Danla Bilic, son paylaşımında sessiz kalanları boykot etmeye çağırdı ve “Sessiz kalan herkes hak ettiği boykotu yaşasın” ifadelerini kullandı.

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük yankı uyandırdı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük yankı uyandırdı.

Hem yerel hem de uluslararası basında geniş yer bulan olaylar, Türkiye’de halkın yoğun tepkisine neden oldu. Günlerdir İstanbul’un dört bir yanında toplanan kalabalıklar özellikle Saraçhane’deki protestolarla sürece tepkilerini göstermeye devam ediyor. 

Geceleri bile Saraçhane’yi terk etmeyen kalabalık, hem protesto ediyor hem de zaman zaman neşeli videolarıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Birçok ünlü isim İmamoğlu’na desteğini dile getirirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Birçok ünlü isim İmamoğlu’na desteğini dile getirirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Tarkan, Can Bonomo, Didem Soydan, Öykü Karayel gibi isimler açık bir şekilde sürece tepki gösterirken, kimi sanatçılar ve influencer’lar bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. 

Ancak sessiz kalanların bu tutumu da sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, komedyen Özgür Turhan sessiz kalan meslektaşlarına tepki gösteren isimlerdendi. 

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic de tepkisini dile getirmeyen ünlülere sert çıktı ve boykot etmeye çağırdı.

Danla Bilic, son paylaşımında bu süreçte tepki göstermeyen ünlüleri boykot etmeye davet ederek, “Sessiz kalan her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım” dedi.

Danla Bilic, son paylaşımında bu süreçte tepki göstermeyen ünlüleri boykot etmeye davet ederek, “Sessiz kalan her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım” dedi.

Bilic, ilk günden beri tepkisini en net ortaya koyan isimlerden biri oldu. Daha önce de seçim dönemlerinde ve mitinglerde aktif rol aldığını belirten Bilic, bu süreçte sessiz kalmadığını vurguladı. 

Kendi takipçileri arasında bile bu konuda eleştiri alan fenomen, geçmişten bu yana süreci desteklediğini hatırlatarak “2018’den beri mitingse miting, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’a seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek. Paylaşımlarımı saymıyorum bile, hala laf yiyorum. Laf edenler de bilmediğindendir, canları sağ olsun barışacağız. Alnınıza aksa susamazsanız susmamalısınız” ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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